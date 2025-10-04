Taylor Swift sorprende al mencionar al Real Madrid en su canción "Wish List" de su nuevo álbum

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Taylor Swift no deja de reinventarse y esta vez lo hizo con un toque futbolero que pocos esperaban. En su canción "Wish List", perteneciente a su más reciente álbum The Life of a Showgirl, la estrella del pop menciona al Real Madrid, provocando una ola de reacciones entre sus fans y los hinchas del club español.

Taylor Swift menciona al Real Madrid

Este viernes, Taylor Swift lanzó oficialmente The Life of a Showgirl, un álbum cargado de referencias culturales, mensajes personales y, por supuesto, alguna que otra sorpresa para sus seguidores.

Pero fue "Wish List" la que acaparó todas las miradas. En medio de una lista de sueños imposibles, la cantante lanza la frase "They want a contract with Real Madrid", es decir, "Quieren un contrato con el Real Madrid", y deja a todos con la boca abierta.

La mención no pasó desapercibida. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de comentarios que celebraban el guiño futbolero de la artista estadounidense.

Para muchos, no se trata solo de una casualidad, pues Taylor Swift ya había tenido una conexión directa con el club español cuando, en mayo de 2024, ofreció dos conciertos históricos en el Estadio Santiago Bernabéu, los días 29 y 30, como parte de su gira The Eras Tour.

Esos shows, que llenaron el estadio y paralizaron la capital española, marcaron un antes y un después para los fanáticos. Y ahora, con esta mención musical, la historia parece cerrar un círculo simbólico entre la estrella del pop y uno de los clubes más poderosos del mundo.

Taylor Swift descarta nueva gira

A pesar de haber sorprendido al mundo con el lanzamiento de su nuevo álbum The Life of a Showgirl, Taylor Swift dejó en claro que no tiene intención de volver pronto a los escenarios. La cantante aseguró que necesita un respiro luego de dos años intensos con el Eras Tour, la gira más grande y ambiciosa de su carrera.

En conversación con BBC Radio 1, Taylor Swift fue completamente honesta sobre su estado actual: "Estoy muy cansada" . Aunque no descartó futuras giras, confesó que por ahora su prioridad es descansar y recuperar energías antes de pensar en una nueva aventura musical.

Así, la mención al Real Madrid en la canción "Wish List" se ha convertido en uno de los guiños más virales del nuevo álbum The Life of a Showgirl. Taylor Swift logró capturar la atención tanto de sus fans como de los amantes del fútbol, confirmando una vez más su influencia en la cultura popular.