MML apeló resolución de INDECOPI que buscaba limitar el control y fiscalización en el Centro Histórico

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) apeló la resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) que buscaba limitar el control y la fiscalización en el Centro de Lima.

La comuna capitalina emitió un reciente comunicado en el que mostró su disconformidad con la resolución presentada por el organismo público en el que le ordenaba no clausurar locales de venta al por mayor.

Cabe mencionar que, esta medida se produjo poco después de que el presidente José Jerí y el empresario Zhihua Yang, dueño de un establecimiento con tal característica, se reunieran extraoficialmente.

En el pronunciamiento público, el municipio que lidera el alcalde Renzo Reggiardo informó que el pasado 21 de enero, la Procuraduría Pública de la Municipalidad de Lima apeló la resolución de INDECOPI que "declaró Barreras Burocráticas la Ordenanza N°2711", que regulaba la intangibilidad del Centro Histórico de Lima para el desarrollo de actividades de almacenamiento y depósito y que rechazaba su erradicación.

"Rechazamos dicha resolución, la cual limita a la Municipalidad a realizar un control y fiscalización adecuado para erradicar la informalidad e ilegalidad en el Centrom Histórico ante lo cual la comuna ha venido trabajando con firmeza, alcanzando resultados positivos en diversas acciones, sobre todo en el Plan Navidad 2025", se lee en la misiva.

Posteriormente, la Municipalidad de Lima exigió al organismo a que "resuelva la apelación interpuesta cuando antes" y que "evite interferiir en las facultades de prevención, fiscalización y control" que tiene el municipio.

Lo que señaló INDECOPI

Por su parte, INDECOPI rechazó de manera categórica cualquier afirmación que sugiera un presunto favorecimiento indebido a personas o empresas. Ello, a través de la emisión de un pronunciamiento administrativo reciente, en el marco del caso 'Chifagate', en el que se aseguraba que habría adoptado una decisión favoreciendo al empresario chino Zhihua Yang.

Así lo señaló a través de un comunicado en el que precisó que la Resolución N.° 0010-2026/CEB-INDECOPI, emitida el 9 de enero de 2026 por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB), declaró en primera instancia la existencia de barreras burocráticas impuestas por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Sobre ello enfatizó que este pronunciamiento no analizó ni resolvió un caso determinado y aclaró que esta resolución aún no se encuentraba aquella vez en ejecución.

