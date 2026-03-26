Pamela López rompe en llanto al revelar que Cueva podría dejarla sin dinero para sus hijos: "No tenemos nada"

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López está atravesando una complicada situación familiar, ya que aseguró que podría quedarse sin sustento económico para sus hijos debido a las condiciones que le estaría poniendo Christian Cueva para divorciarse. La influencer rompió en llanto al saber que sus hijos podrían quedarse sin un lugar donde vivir en el futuro.

Pamela López llora por la estabilidad de sus hijos

En un reciente episodio del reality La Granja VIP, Pamela López abrió su corazón por primera vez y confesó que está atravesando una complicada situación legal que podría comprometer para siempre el estilo de vida de sus hijos.

Pamela reveló que, antes de ingresar al reality, Christian Cueva intentó llegar a una conciliación con ella, pero lo que le ofrecía no cumplía con sus expectativas, ya que considera que es muy poco para el dinero que gana el futbolista.

"Un día antes de entrar a La Granja, me sienta para conciliar, pero en esa conciliación me ofrece pagar directamente el colegio. En el divorcio solamente entraría una camioneta que la tiene usando, la ha usado todo este tiempo su amante, y un terreno de mil soles", inició.

Enseguida, contó que los bienes no tendrían sustento legal completamente confiable, ya que han sido transferidos a terceros y, por ende, no tiene la seguridad de que sus hijos tengan un lugar donde vivir más adelante.

"El resto de propiedades es la casa donde viven mis hijos. Esa casa ya la transfirió con testaferros, no hay nada que me ampare a mí y a mis hijos, no tenemos nada. Solo tenemos una vivienda de por vida, pero mañana él tiene otros hijos y, si se le da la reverenda gana, nos tira una patada en el c*** y nos bota de esa casa. Entiende mi frustración", sentenció.

Pamela no pudo matricular a sus hijos

La aún esposa de Christian Cueva reveló, con el corazón en la mano, que no ha podido matricular a los menores en el colegio porque mantiene una deuda de 60 mil soles en pensiones atrasadas.

"Yo tengo un problema bien bravo. Debo S/60.000 en el colegio", contó.

Esta confesión se dio en medio de una conversación que tuvo con Samahara Lobatón. Cabe precisar que, a inicios de este año, la defensa legal del actual jugador de Juan Pablo II College argumentó que la influencer mantendría deudas con el colegio de los menores, pese a que su defendido cumple con lo ordenado por el juez.

Es así que, el testimonio de Pamela López refleja la incertidumbre que enfrenta en medio de su proceso de divorcio con Christian Cueva. La influencer teme por el futuro de sus hijos ante la falta de garantías económicas y legales, situación que la ha llevado a quebrarse emocionalmente y a exponer públicamente su preocupación.