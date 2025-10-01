Sheyla Rojas alarma al contar que estuvo internada por delicado estado de salud: "No sabía cuánto iba a durar"

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas sorprendió a sus seguidores al confesar que estuvo sumamente delicada de salud y hasta pasó varios días internada en un hospital. La exchica reality, que hoy vive en México alejada de la farándula peruana, contó en sus redes sociales que atravesó momentos de dolor, miedo y mucha angustia.

Sheyla Rojas estuvo internada en un hospital

A través de su cuenta oficial de Instagram, Sheyla Rojas compartió una fotografía de la habitación del Hospital Real San José de México. Junto a la imagen, la influencer relató que esos días no fueron nada fáciles.

"Hoy por fin me despido de esta habitación, fueron varios días complicados, de mucho dolor, miedo, malas noches y muchas emociones. No sabía cuánto iba a durar. Realmente todo puede cambiar de un momento a otro aunque dentro de todo me siento bendecida porque ya terminó todo y hoy podré dormir en casa", escribió la popular 'Shey Shey'.

Sheyla Rojas alarma al contar que estuvo internada por delicado estado de salud

Pero Sheyla Rojas no se quedó en el susto. En sus mismas historias, agregó un emotivo mensaje de gratitud hacia quienes la acompañaron en este proceso, especialmente su pareja, Sir Winston, y su círculo más cercano.

"Confirmo hoy más que nunca que tengo a personas que realmente me aman a mí, a 'Changuito', a mi familia. No sé qué haría sin ellos y, por supuesto, agradecer por los mensajes y detalles que recibí con amor de mis amigos. Los quiero mucho", agregó la exchica reality, quien recibió cientos de muestras de apoyo en redes sociales.

Sir Winston engríe a Sheyla Rojas

Hablando de Sir Winston, hay que decir que a Sheyla Rojas la tiene más que engreída. Según contó Magaly Medina, el empresario le regaló una camionetaza de más de 200 mil dólares, la misma que usan estrellas como J.Lo y Cristiano Ronaldo. Y la cosa no acaba ahí, porque además le ha regalado carteras de lujo y zapatillas carísimas.

Pero ojo, porque lo que sigue en boca de todos es el famoso anillo de compromiso que aún no llega. Y es que, por más regalos lujosos que le caigan, ese detallito que Sheyla viene pidiendo desde hace tiempo todavía brilla por su ausencia.

