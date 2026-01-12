Tony Succar felicita a su padre tras obtener su doctorado a los 71 años: "Nunca deja de sorprenderme"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡La alegría se siente en casa de los Succar! Tony Succar compartió con sus seguidores lo orgulloso que está de su padre, Antonio Succar, quien a los 71 años alcanzó un doctorado. En redes sociales, el músico destacó la constancia y pasión por aprender de su progenitor.

Tony Succar celebra el logro de su padre

En sus redes sociales, Tony Succar publicó un video familiar donde se ve a todos compartiendo un almuerzo para festejar el doctorado de Antonio Succar. El músico llenó de elogios a su padre: "Estoy sumamente orgulloso de mi papá. Impresionante sus ganas de seguir luchando, creciendo y aprendiendo".

@tonysuccar Estoy sumamente orgulloso de mi papá, que a sus 71 años aprobó su examen final de doctorado y muy pronto será Dr. Succar!! 🎓👨‍🎓 Nunca deja de sorprenderme mi viejo 🥹... impresionante sus ganas de seguir luchando, creciendo y aprendiendo, y como dice él, sinceramente ayudar al prójimo. Te amo papá, eres mi héroe. ♬ Doctorado a los 71 años - Tony Succar

El post rápidamente se llenó de mensajes de cariño de fans y colegas, celebrando no solo el éxito académico de Antonio Succar, sino también la unión y el apoyo familiar que caracteriza a los Succar.

Dicho logro académico se suma a una trayectoria marcada por la educación y la música. Casi siete años después de obtener su máster en Administración de Negocios en la Universidad Strayer de Newington, Antonio Succar demuestra que la edad no es un impedimento para seguir creciendo y aprendiendo.

Padre de Tonny Succar comparte su experiencia

El flamante doctor en Política Social por el Jack Welch Management Institute de Strayer University compartió detalles sobre su examen final y lo que significó alcanzar este objetivo a los 71 años: "La vida te enseña. Entonces, con lo que tú has aprendido, buscas en toda la literatura que existe y buscas un espacio para reforzar lo que quieres".

"Tienes que tratar de aprender: es lo más importante, porque el título, bueno, sí te sirve, pero es para ponerlo ahí, un cuadro, ¿no? (...) En conclusión, se trata de mejorar el mundo, de ver por los pobres, de ver por los más necesitados", añadió.

El patriarca de los Succar también señaló que, de no haber aprobado, tendría que esperar seis meses para rendir nuevamente el examen, lo que agrega aún más valor al esfuerzo y la constancia demostrada.

El logro fue dedicado a su familia, recordando que el apoyo de su esposa Mimy Succar y de sus hijos ha sido fundamental en cada paso de su camino académico y personal.

Así, la familia Succar celebró el logro de Antonio Succar, quien a los 71 años consiguió su doctorado y demostró que nunca es tarde para aprender. Tony Succar no dudó en expresar su orgullo y resaltar la determinación de su padre.