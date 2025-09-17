RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
Todo aclarado

Tilsa Lozano habla sobre un posible regreso con Miguel Hidalgo: "Mis hijos son felices"

Tilsa Lozano rompió el silencio sobre Miguel Hidalgo. La conductora de 'La noche habla' aclaró si existe alguna posibilidad de retomar su relación con el padre de sus hijos.

¿Tilsa Lozano regresará con Miguel Hidalgo?
¿Tilsa Lozano regresará con Miguel Hidalgo? (Composición Exitosa)

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 17/09/2025

Tras anunciar su separación definitiva de Jackson Mora, Tilsa Lozano abrió su corazón en Instagram para hablar con sus seguidores. Entre las preguntas, la conductora de La noche habla abordó el tema de un posible regreso con Miguel Hidalgo, dejando claro que su vínculo sigue siendo fuerte, lo que ha despertado la pregunta de todos: ¿Habrá reconciliación?

Recientemente, Tilsa Lozano abrió la caja de preguntas en su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores. Entre las dudas más comentadas estuvo la posibilidad de reconciliarse con Miguel Hidalgo, especialmente tras su reciente separación definitiva de Jackson Mora.

La conductora de La noche habla no dudó en responder de forma clara: "Miguel es mi familia. Lo quiero y lo respeto como el gran padre y amigo que es, pero como pareja no hemos funcionado y así nos llevamos muy bien, mis hijos son felices de ver la linda relación que tenemos".

Con ello, Tilsa Lozano dejó en claro que no hay chances de retomar una relación amorosa con Hidalgo, pero sí mantiene una conexión sólida basada en respeto y cariño familiar.

Cabe recordar que incluso durante su relación con Jackson Mora, la química entre Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo siempre fue evidente, algo que sus seguidores han notado desde hace tiempo.

Tilsa Lozano rechaza la posibilidad de reconciliarse con Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo y la relación con sus hijos

La buena relación entre Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo quedó demostrada recientemente en el El Gran Chef Famosos: Pericotitos. La exmodelo y su hija menor, Valentina, participaron en el reality, y durante el episodio del 17 de febrero, su ex apareció en pantalla para enviar un mensaje lleno de cariño a ambas.

"Hola, Valentina, espero estés bien compitiendo en El Gran Chef: Pericotitos. Quiero decirte que te quiero muchísimo de acá al infinito y que eres mi súper heroína. Espero estés compartiendo y disfrutando con la persona que más te quiere en este mundo, tu mami. Siempre para adelante, hijita, para arriba. ¡A ganar!", dijo Hidalgo.

Tilsa respondió emocionada, reconociendo el rol de Miguel Hidalgo como padre: "La verdad, la verdad ¡Valentina tiene un súper papá!".

El caso de Tilsa Lozano ha generado gran interés entre sus seguidores en redes sociales y medios de entretenimiento. La conductora de La noche habla dejó claro que, aunque mantiene una excelente relación con Miguel Hidalgo como padre de sus hijos y gran amigo, no contempla retomar un vínculo romántico.

