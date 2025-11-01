Mauricio Diez Canseco se quiebra tras pasar el primer Halloween junto a sus mellizos: "Dos milagros maravillosos"

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este viernes 31 de octubre, decenas de artistas celebraron el tradicional Halloween junto a su familia, amigos y entorno cercano. Uno de ellos fue el empresario Mauricio Diez Canseco quien vivió una tierna reunión junto a sus mellizos Doménico y Valentina, acompañados por su novia Aixa Sosa.

A través de sus redes sociales, el popular 'Brad Pizza' se mostró muy feliz de poder compartir esta fecha especial al lado de sus dos últimos hijos los cuales concibió con la cantante cubana Daylin Curbelo.

Mauricio Diez Canseco feliz de pasar el primer Halloween con sus mellizos

Como se aprecia en este tierno video, los pequeños, de solo seis meses de nacidos, disfrutan junto a Mauricio Diez Canseco quien se encuentra al lado de su nueva novia, la argentina de 27 años Aixa Sosa, con quien se lleva 34 años de diferencia.

"Estoy feliz de poder compartir con mis pequeños Domémico y Valentina su primer Halloween, en una reunión sencilla pero muy especial donde compartimos con mi novia Aixa. Además, debo de agradecer a Daylin por darnos la dicha de tener a mis hijos y pasar con ellos una linda tarde con ellos", indicó el empresa

Es importante precisar, que el empresario pizzero y Daylin Curbelo se convirtieron en padres de los mellizos Doménico y Valentina, tras someterse a una inseminación in vitro. Este procedimiento se dio para cumplir el sueño de la cantante cubana de convertirse en madre a su 47 años.

Daylin Curbelo cumplió su sueño de ser madre

En abril de este 2025, el popular 'Brad Pizza' sumó dos herederos más a su familiar luego que Daylin Curbelo alumbrará a los mellizos bautizados como Doménico y Valentina. Esto significó un importante paso en su vida ya que se dio gracias a un tratamiento acordado con el empresario.

Con la llegada de sus hijos, ambos expresaron su felicidad en redes sociales compartiendo el momento con sus miles de seguidores.

"La llegada de mis bebés es lo mejor del mundo, cada día soñaba con estos momentos y me siento realizada. La vida ahora tiene otro sentido y voy a darles todo para verlos crecer, reír y disfrutar de todo lo maravilloso", contó la artista aquella vez.

De esta manera, el famoso empresario Mauricio Diez Canseco se mostró feliz de pasar su primer Halloween junto a sus mellizos de solo seis meses de nacido y que fueron concebidos gracias a la inseminación in vitro hacia Daylin Curbelo.