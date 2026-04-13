Tonino revela que fue retenido en su local de votación: "La Policía me agarró y me hicieron borrar videos"

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante las Elecciones 2026, el streamer Tonino vivió un momento inesperado en su local de votación. El creador de contenido aseguró que fue intervenido por la Policía mientras registraba su experiencia en el lugar, lo que terminó con la eliminación de varios de sus videos y una fuerte incomodidad en plena jornada electoral.

Tonino denuncia intervención en votación

Todo comenzó cuando Anthony Alencastre, más conocido como Tonino, decidió compartir con sus seguidores su experiencia durante las Elecciones 2026. A través de su cuenta de Instagram, mostró desde su salida hacia el local de votación hasta algunos momentos previos a emitir su voto.

@soytonino QUISIERON CENSURARME 🚫 Estaba grabándome afuera de los salones de votación, en un patio y me dijeron que no podía y que borre mis vídeos, fue una persona de rojo del JNE y le dije que según normativa está prohibido usar celulares, cámaras fotográficas y de video en la cámara secreta de votación, o sea está prohibido fotografiar o grabar la cédula de sufragio y se quedó mcm 🫨 Luego llamó a la policía y a alguien de la ONPE, me siguieron hasta la puerta y me decían que borre, pero yo no había grabado NI LA CÁMARA SECRETA NI LA CÉDULA DE VOTACIÓN, así que ya no les hice caso y me fui 😌 ¿SERÁ QUE QUIEREN EVITAR PRUEBAS DE LO INEFICIENTES QUE HAN SIDO EN ESTE PROCESO ELECTORAL? 👀 ¿SERÁ QUE YA NO SABEN QUÉ HACER PARA TAPAR QUE TANTAS MESAS DE VOTACIÓN NO FUERON INSTALADAS? 👀 Que primero hagan bien su chamba y de ahí jodan 😌✌🏾 ♬ Killing In the Name - Rage Against The Machine

Sin embargo, lo que parecía un contenido habitual terminó cambiando de tono cuando, según su versión, fue interceptado por personal policial en el lugar.

El streamer afirmó que no había registrado la cámara secreta ni su cédula de votación, sino únicamente espacios exteriores del centro educativo donde le tocó sufragar.

Tonino denuncia que le hicieron borrar videos

Según el propio Tonino, el incidente ocurrió cuando aún se encontraba grabando en áreas abiertas del local de votación. En ese momento, habría sido intervenido y retenido brevemente por miembros de la Policía.

"Listo gente, ya voté. Me detuvieron, me hicieron borrar videos. Me detuvo la Policía, nada pude hacer. Ni siquiera he grabado adentro, he grabado afuera. La policía me agarró. De todo pasó, gente, pero ya votamos", comentó en un video compartido en sus redes sociales.

El streamer también explicó en un texto publicado que el pedido de eliminación de sus videos se habría originado tras la intervención de una persona vinculada al proceso electoral.

"Fue una persona de rojo del JNE y le dije que según normativa está prohibido usar celulares, cámaras fotográficas y de video en la cámara secreta de votación", sostuvo.

Posteriormente, escaló hasta la participación de las autoridades. "Luego llamó a la policía y a alguien de la ONPE, me siguieron hasta la puerta y me decían que borre, pero yo no había grabado ni la cámara secreta ni la cédula de votación, así que ya no les hice caso y me fui", añadió.

Tonino lanza fuerte crítica tras incidente

El creador de contenido aseguró que finalmente decidió retirarse del lugar tras la intervención, sin continuar con la grabación del proceso. Finalmente, no dejó pasar la oportunidad de lanzar un mensaje que generó polémica.

"¿Será que quieren evitar pruebas de lo ineficientes que han sido en este proceso electoral? ¿Será que ya no saben qué hacer para tapar que tantas mesas de votación no fueron instaladas?", cuestionó.

Así, el streamer Tonino aseguró que fue retenido durante las Elecciones 2026 en su local de votación y que la Policía le habría pedido borrar videos que grabó fuera de la cámara secreta.