Jorge Luna queda en shock al descubrir su foto en promociones escolares durante las Elecciones 2026

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante las Elecciones Generales 2026, Jorge Luna vivió un momento totalmente inesperado mientras seguía la jornada electoral. El comediante de Hablando Huevadas se enteró que su rostro había sido utilizado en decoraciones de promociones escolares en varios colegios del Perú, lo que lo dejó en shock.

Jorge Luna en promociones escolares

Todo ocurrió en medio del desarrollo de las Elecciones 2026, cuando miles de peruanos acudían a votar en distintos centros educativos del país.

En ese contexto, seguidores del humorista comenzaron a enviarle imágenes que mostraban algo completamente inesperado: su rostro en decoraciones de aulas escolares.

Las fotografías mostraban carteles impresos con la imagen de Jorge Luna vestido con toga y birrete, un símbolo clásico de las promociones escolares. Estos adornos aparecían tanto en colegios públicos como privados, sorprendiendo a quienes ingresaban a votar o a supervisar el proceso electoral.

El hecho sorprendió porque no fue nada armado ni comercial, sino una iniciativa espontánea de estudiantes que decidieron incluirlo en sus celebraciones.

Jorge Luna descubre su foto en promociones escolares durante Elecciones 2026

Jorge Luna y su inesperada reacción

El comediante quedó en shock cuando sus seguidores le mandaron las fotos y decidió compartirlas con todos. En sus historias de Instagram, grabó su reacción al momento, dejando en claro que estaba tan sorprendido ante lo que estaba viendo.

"No sé qué está pasando", escribió inicialmente, evidenciando su desconcierto frente a la situación. Más adelante, en otra publicación, agregó: "La decoración de un aula en alguna parte del Perú", acompañando el mensaje con las imágenes enviadas por sus seguidores.

Jorge Luna en larga cola para votar

A través de su cuenta de Instagram, Jorge Luna compartió un video en el que mostró parte de su experiencia en su local de votación. El comediante evidenció las dificultades habituales de la jornada electoral, como la gran afluencia de personas y el desorden en los pasillos.

"No encuentro mi mesa", comentó entre risas mientras recorría el recinto en busca de su lugar para sufragar. Tras algunos minutos de búsqueda, finalmente logró ubicar su mesa.

Con su característico humor, se grabó diciendo: "Jorgito, humildad", mientras mostraba la larga fila de votantes que tenía delante, resignándose a esperar su turno como cualquier otro ciudadano.

Así, durante las Elecciones Generales 2026, Jorge Luna quedó en shock al descubrir que su imagen era utilizada en promociones escolares en distintos colegios del país, lo que generó gran sorpresa en redes sociales.