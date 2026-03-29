'Urraco' de Magaly es acusado de INFIEL por su propia esposa y con fuertes pruebas: "Que tu AMANTE te ayude"

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del espectáculo peruano se dio con un giro inesperado y hasta surrealista: uno de los famosos "urracos" del programa de Magaly Medina, conocidos por destapar infidelidades y protagonizar los célebres "ampays", fue acusado de ser infiel por su propia esposa.

La denuncia, acompañada de fotografías, rápidamente se viralizó en redes sociales y generó un debate cargado de ironía: el cazador de infieles convertido en protagonista de su propio escándalo.

La esposa del reportero , de nombre Majo Delgado en sus redes, compartió imágenes a través de Instagram en las que se le ve besando a otra mujer, acompañadas de un fuerte mensaje: "No te importó perder a tu familia".

A través de historias de Instagram, la pareja del reportero lo expuso con fotos.

La noticia generó un aluvión de comentarios. Algunos usuarios mostraron solidaridad con la esposa del reportero, mientras otros ironizaron sobre el destino del "urraco" y comentaron en publicaciones recientes del acusado con referencia al tema, reforzando la idea de que el espectáculo peruano vive de giros inesperados y de la constante exposición de sus protagonistas.

Estabilidad laboral en riesgo

El equipo de "Magaly TV, La Firme" ha sido históricamente protagonista de los llamados "ampays", revelando romances ocultos y traiciones en el mundo artístico. La acusación contra uno de sus propios reporteros pone en entredicho la imagen del grupo y abre interrogantes sobre cómo el programa manejará la situación.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial desde la producción. Sin embargo, Delgado dejó entrever que encaró a su esposo quien, según señala, habría expresado su temor por perder su trabajo tras este episodio.

"Que tu amante te ayude a salir adelante" escribió Delgado en relación a su destino laboral

Majo Delgado también compartió las fotos de Jonathan Lara con la otra mujer a través de su TikTok, pidiendo incluso a sus seguidores que la ayuden a identificarla, ya que, según cuenta, su esposo le habría mentido sobre quién era y, tras buscar su perfil, se dio cuenta de que ello no era verdad.

Más allá del escándalo, el caso refleja la fragilidad de las fronteras entre la vida privada y la exposición pública. Los "urracos" se han convertido en personajes mediáticos, y este episodio muestra que ellos también pueden ser alcanzados por la lupa que suelen dirigir hacia otros.

La acusación contra el "urraco" de Magaly Medina no solo es un escándalo personal, sino también un episodio que desnuda un caso paradójico del espectáculo: quienes revelan infidelidades ahora enfrentan su propio "ampay". El caso, acompañado de pruebas gráficas y mensajes directos, se convierte en un símbolo del "mundo al revés" que caracteriza al entretenimiento local.