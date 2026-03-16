"Volver al Futuro": Actor de POPULAR saga perdió la vida a los 89 años

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria del cine despide a uno de sus rostros más conocidos del género western. El actor estadounidense Matt Clark falleció a los 89 años, noticia que generó reacciones entre seguidores del cine clásico y fanáticos de la famosa saga Volver al Futuro III, parte de la franquicia.

Clark tuvo una trayectoria de más de seis décadas en la industria audiovisual. Durante ese tiempo acumuló decenas de participaciones en películas y series de televisión, además de colaborar con figuras destacadas del cine estadounidense. Su presencia en la tercera entrega de la saga fue breve, pero recordada por los seguidores de la historia.

Según Variety, el actor murió el 15 de marzo de 2026 en su casa en Austin, Texas, luego de sufrir complicaciones tras una cirugía de espalda. Meses antes había sufrido una lesión que afectó su estado de salud, situación que finalmente derivó en su fallecimiento.

"Farewell to Matt Clark, who brought memorable performances to the big screen, including Back to the Future. pic.twitter.com/tapqIaBk5c — Jean Frost (@Je_rost) March 16, 2026

Una aparición recordada en la saga

En Volver al Futuro III, estrenada en 1990, Matt interpretó a Chester, el cantinero del salón en el pueblo del viejo oeste donde se desarrolla parte de la historia. Aunque se trató de un papel secundario, su escena forma parte del ambiente western que caracteriza la tercera película de la franquicia.

La cinta muestra a los protagonistas viajando al año 1885, donde el pueblo de Hill Valley mantiene el estilo típico de las películas 'western'. Allí aparece el personaje interpretado por Clark, quien interactúa brevemente con los visitantes del bar.

Más de seis décadas en cine y televisión

Antes y después de su participación en la popular trilogía, Matt Clark desarrolló una extensa carrera en Hollywood, con participaciones en más de un centenar de producciones. El actor fue especialmente reconocido por su presencia en filmes y series del género western, un estilo muy popular durante varias décadas.

A lo largo de su trayectoria, Clark compartió pantalla con figuras importantes del cine estadounidense. Su versatilidad le permitió interpretar distintos tipos de personajes, desde autoridades locales hasta figuras del viejo oeste, lo que lo convirtió en un actor frecuente en producciones televisivas y cinematográficas.

Según Variety, el intérprete acumuló más de 150 créditos en cine y televisión, lo que refleja una carrera sólida y constante dentro de la industria. Con su fallecimiento, el mundo del espectáculo pierde a un actor que formó parte de numerosas producciones que marcaron a varias generaciones de espectadores.

Aunque su participación en "Volver al Futuro III" fue breve, su aparición quedó registrada dentro de una de las sagas más influyentes del cine de ciencia ficción y aventura.