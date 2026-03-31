Onelia Molina se muestra muy cercana a figura de 'Esto es guerra' tras ruptura con Mario Irivarren

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina sigue dando que hablar. La modelo arequipeña, recién separada de Mario Irivarren, sorprendió a sus fans al mostrarse muy cercana a una figura de Esto es guerra, compartiendo entrenamientos y salidas juntos, lo que, claro, no tardó en alimentar los rumores de que algo más podría estar surgiendo entre ellos.

Onelia Molina se muestra muy cercana a Kevin Díaz

Todo comenzó cuando Onelia Molina y Kevin Díaz fueron vistos compartiendo una rutina de gimnasio. Las imágenes, rápidamente difundidas en redes sociales, despertaron la curiosidad de sus seguidores y activaron especulaciones sobre un posible vínculo más allá de la amistad.

Aunque la interacción fue cordial y amistosa, muchos usuarios interpretaron su cercanía como una señal de afinidad especial. La influencer, por su parte, mantiene un perfil abierto en redes y comparte constantemente su día a día, lo que permitió que estos encuentros fueran captados con facilidad.

"Compartimos muchísimo, pero no he notado como ninguna cercanía", aseguró Onelia, aclarando que, por el momento, la relación con Kevin es estrictamente de amistad y compañerismo.

Onelia Molina rompe su silencio sobre Kevin Díaz

Recientemente, durante una aparición en el podcast Doble sentido, un tarotista señaló que Onelia tenía un pretendiente interesado en ella. Los rumores apuntaron de inmediato a Kevin Díaz, a lo que la modelo respondió con elogios.

"Mi bebito. No, yo lo quiero muchísimo a Kevin, es guapo, lindo. Es churro, me parece una de las personas más bonitas que he conocido, por dentro y por fuera", expresó.

A pesar de la cercanía que se nota en redes y durante actividades conjuntas, Onelia dejó claro que no está buscando pareja por el momento. Su enfoque está en seguir adelante tras la ruptura con Mario Irivarren y mantener la buena amistad que la une con Kevin Díaz.

¿Por qué Onelia Molina terminó con Mario Irivarren?

La separación de Mario Irivarren ocurrió semanas atrás tras confirmarse una infidelidad durante un viaje a Argentina. Fue entonces que Onelia Molina decidió anunciar públicamente que estaba soltera.

"A través de este comunicado, con el más profundio respeto y cariño al público que me sigue, quiero informar que he tomado la decisión de poner fin a mi relación sentimental con el señor Mario Irivarren", expresó.

La relación de amistad y cercanía que Onelia Molina mantiene con Kevin Díaz, figura de Esto es guerra, tras su ruptura con Mario Irivarren, sigue dando que hablar en redes sociales. Por ahora, ambos disfrutan de su compañía sin confirmar ningún vínculo sentimental.