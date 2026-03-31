Alejandra Baigorria realiza fuerte DENUNCIA en medio del escándalo por ampay de Said Palao

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria sigue sorprendiendo y esta vez al encender las alarmas con una fuerte denuncia en sus redes sociales, en medio de las revelaciones de que habría nombrado a Said Palao como gerente general de su negocio, pese a su polémico ampay en Argentina.

Alejandra Baigorria tras ampay de Said Palao

Said Palao se encuentra en el 'ojo de la tormenta' tras su escandaloso ampay en Argentina con otras mujeres, pese a ser un hombre casado e incluso con planes de tener un hijo con Alejandra Baigorria. Esa situación, que también involucró a sus compañeros Mario Irivarren y Francho Sierralta, puso en 'jaque' su matrimonio y los rumores de una posible separación o el perdón de la 'Gringa de Gamarra' no tardaron en aparecer.

Pues bien, ante los cuestionamientos sobre la rapidez con la que debería tomar una decisión respecto a su matrimonio con el chico reality, la empresaria reiteró que se tomará las cosas con calma por encima de las opiniones externas, sin dar mayores detalles de si dejará pasar por alto el comportamiento de Said o dará punto final a su historia de amor.

Mientras sigue meditando sobre qué decisión tomar sobre su relación y que se revelara que decidió colocar a Said Palao como gerente general de su nueva empresa llamada "Agarra tu gringa AB", Alejandra Baigorria vuelve a sorprender a sus seguidores en redes sociales, pero esta vez al realizar una grave denuncia que implica uno de sus emprendimientos.

¿Qué denunció Alejandra Baigorria en redes sociales?

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Alejandra Baigorria decidió alertar a sus seguidores de que una red de estafadores estarían engañando a muchos de sus clientes de 'Alejandra Baigorria Beauty Tips' con un producto a base de colágeno que sería completamente falso, y que incluso estarían usando su imagen para las ventas.

"Chicas, paso por aquí para decirles alerta, alerta, hay un colágeno bamba, es bamba, las están engañando que es este que está aquí. Hacen un montaje sobre el colágeno que enseño que hacemos mi equipo y yo que es el real y el original. Este es falso, no lo compren, falso, el real es este. Lo pongo acá sino me hacen montaje, es este el original, el color es este que me lo acabo de preparar y me lo tomo", se le escucha decir a la exchica reality.

La empresaria aseguró que ya identificó las cuentas de donde provienen estas estafas y tomará las acciones legales contras esas personas inescrupulosas. "(...) me están haciendo un montaje y voy a hacer una denuncia, estamos detrás de las personas que están haciendo porque es estafar a la gente", añadió, dejando claro que llegará hasta las últimas consecuencias.

En medio de la polémica situación que vive tras el ampay de Said Palao en Argentina con otras mujeres, Alejandra Baigorria lanzó una fuerte denuncia en sus redes sociales que puso en alerta a sus seguidores: estafadores usan su imagen para la venta de productos estéticos bamba.