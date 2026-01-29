'Tenchy' Ugaz amenaza a Christian Cueva tras involucrarlo con Pamela López: "Si me vuelve a mencionar..."

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica explotó en redes sociales cuando Christian Cueva acusó a Pamela López de presuntas infidelidades, mencionando nombres de varios futbolistas, incluido 'Tenchy' Ugaz. Rápidamente, el exdefensa trujillano rompió el silencio y lanzó una fuerte amenaza, dejando claro que las especulaciones no afectarán su vida personal ni su matrimonio.

'Tenchy' Ugaz amenaza a Christian Cueva

'Tenchy' Ugaz, conocido por su paso en Alianza Lima, decidió enfrentar la controversia. A través de sus redes sociales, el exjugador publicó un mensaje irónico dirigido a Christian Cueva, negando cualquier vínculo sentimental con Pamela López.

"Nunca lo he mencionado, y no entiendo porque tiene que involucrarme en sus problemas, además no puede salir a decir, me contaron", señaló en entrevista con Trome.

Además, el exfutbolista no dudó en lanzar una advertencia directa y dejar en claro que tomará acciones legales si vuelven a mencionarlo.

"La próxima vez que me mencione libremente le mandaré una carta notarial porque está equivocado y mal asesorado. Los problemas que tenga con su esposa que lo solucione con ella", añadió Ugaz.

Christian Cueva y Pamela López enfrentados

Todo empezó el sábado 27 de enero, cuando Christian Cueva sorprendió a sus seguidores con un mensaje directo en sus historias de Instagram, acusando a Pamela López de supuestas infidelidades y mencionando a cuatro personas, entre ellas 'Tenchy' Ugaz.

"Tremendo rabo de paja que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe, sobre todo en Trujillo", escribió el exfutbolista. "Te los nombro: lo que salió de tu propia boca, no de la mía. Allí va: Edwin Pérez, Colo Ibáñez, Tenchy Ugaz, Dayron y muchos más personajes", añadió.

Tras este comunicado, Pamela López se pronunció y negó rotundamente haber sido infiel a su expareja, asegurando que nunca mantuvo ninguna relación clandestina y que los rumores son completamente falsos.

"Ante cualquier especulación o rumor que pretenda vincularme sentimentalmente con otras personas, deseo ser muy clara y honesta con todos ustedes: no me siento aludida por dichas afirmaciones, ya que nunca he estado involucrada en escándalos amorosos, ni he sido clandestina de nadie, tampoco he sido infiel a mi matrimonio", escribió.

La influencer cerró su mensaje dando a entender que las acusaciones podrían estar equivocadas de destinatario: "Si existe alguna confusión, probablemente se trate de información atribuida a un homónimo u otra persona que no soy yo. ¡Salud!".

Así, 'Tenchy' Ugaz dejó claro que no permitirá que Christian Cueva siga difundiendo rumores falsos sobre su vida personal. Negó cualquier vínculo con Pamela López, y advirtió que tomará acciones legales inmediatas si vuelve a ser mencionado o involucrado en comentarios infundados de terceros.