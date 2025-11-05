Yahaira Plasencia rompe su silencio y aclara el tipo de relación que tiene con Luis Fernando 'El Diablo' Rodríguez

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿El amor tocó su puerta? La salsera peruana Yahaira Plasencia se encuentra en el paredón mediático luego de ser captada pasando la noche junto a Luis Fernando 'El Diablo' Rodríguez. Tras ello, la intérprete se pronunció sobre el tipo de relación que tiene con él.

Yahaira Plasencia rompe su silencio

Este miércoles 5 de septiembre la expareja de Jefferson Farfán dialogó con el magazine 'América Hoy' en el que aclaró lo sucedido la madrugada del lunes 3 de noviembre con el exsaliente de Pamela López.

Lejos de confirmar un romance, Plasencia explicó que actualmente se encuentra atravesando un momento complicado en el ámbito personal, debido a que un familiar se encuentra mal de salud.

"Ahora mi foco no está en oficializar nada porque no estoy pasando por un buen momento (...) como he repetido mil veces tengo personas que me están acompañando en este momento difícil a los que he aprendido a conocer y valorar mucho", aseguró la intérprete de 'Y le dije no'.

Además, la popular 'Yaha' dejó bien en claro que "este no es el momento adecuado para iniciar algo formal con nadie" debido a que no se encuentra estable. "Mi foco está en lo que atraviesa mi familia y ahora eso es mi prioridad", acotó.

De igual forma, explicó que solo salió a despejarse un poco "porque han sido semanas difíciles". "Sí compartí con las personas que suelen estar conmigo y me pidieron salir a despejarme un poco para salir de la rutina en la que estoy todos los días", sostuvo Yahaira Plasencia.

El ampay con 'El Diablo'

Yahaira Plasencia y Luis Fernando 'El Diablo' Rodríguez fueron captados por las cámaras de un programa de espectáculos. Ellos compartieron una velada en una conocida discoteca de Baranco.

Posteriormente, lo más impresionante fue ambos se fueron juntos rumbo al departamento de 'La Patrona'. En las imágenes se observa a la cantante llorando en el auto del empresario. Lo que desató una ola de especulaciones sobre el vínculo que tienen.

Ellos permanecieron varios minutos en el vehículo que se encontraba estacionado justo al frente del domicilio de Yahaira Plasencia y se apreciaba ambos sosteniendo una aparente conversación, todo ello ocurrió alrededor de las 4 y 30 de la mañama.

Pasado 30 minutos aproximadamente, Plasencia y Rodríguez fueron vistos ingresando juntos al departamento de la salsera lo que confirmarían que pasaron la noche juntos. Después, alrededor de las 10 de la mañna, 'El Diablo' salió del departamento.

