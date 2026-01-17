Accidente en Arequipa: Bus se despista y deja un fallecido y más de 20 heridos en sector Imata

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Lamentable accidente en la carretera Arequipa-Puno. Un bus interprovincial se despistó en el sector de Imata, dejando un saldo preliminar de más de 20 heridos y un fallecido. Las autoridades investigan las causas exactas del siniestro vial.

Bus interprovincial se despista en Imata

Una carretera en Perú vuelve a ser escenario de un accidente de tránsito. Pues bien, de acuerdo a los primeros reportes, un bus de la empresa Turismo Mendívil salió desde Arequipa en horas de la noche de ayer, viernes 16 de enero, con destino a Cusco, pero lamentablemente, durante la madrugada, sufrió un aparatoso incidente.

Cuando se encontraba en la vía de penetración Tintaya Arequipa, en el distrito de San Antonio de Chuca-Imata, en la provincia Caylloma, el conductor del bus interprovincial, identificado como Roly Rojas Vizarreta (34), perdió el control de la unidad, llegando a despistar el vehículo y generando momentos de tensión entre los pasajeros. El accidente dejó más de 10 heridos, entre ellos dos menores de edad, uno de 8 años y un bebé de 11 meses.

Tras el siniestro, se solicitó de manera urgente la intervención del Cuerpo General de Bomberos y de unidades de emergencia para auxiliar a los afectados, quienes, posteriormente, fueron trasladados a centros de salud más cercanos para recibir asistencia médica. Algunos de los lesionados fueron llevados al área de emergencia de la Clínica San Pablo con apoyo de los serenos de Yura.

Accidente dejó 1 fallecido y más de 20 heridos

Nuestro reportero de Exitosa Arequipa llegó hasta el lugar del incidente y tuvo conocimiento de que, de acuerdo a las primeras diligencias de las autoridades y el reporte de la Policía de Carreteras, el despiste del bus interprovincial se habría producido, aparentemente, por las condiciones climáticas adversas que se registran en el sector; sin embargo, el caso sigue siendo materia de investigación.

Al promediar las 6:51 a.m. de este sábado, 17 de enero, se informó que el número de personas lesionadas ascendió de 14 a 28 heridos. Asimismo, se reportó que el conductor del bus de la empresa Turismo Mendívil se encuentra detenido y bajo custodia policial, por el presunto delito de homicidio culposo.

Lamentablemente, también se anunció que el siniestro dejó un fallecido. Hasta el cierre de esta nota, la empresa del bus interprovincial no ha emitido un comunicado detallando lo ocurrido en el sector de Imata.

El avance de las diligencias reportó que el accidente dejó un fallecido y 28 heridos en el sector Imata.

Otra tragedia en Arequipa: Bus cayó por acantilado

Este incidente en el sector Imata se da tras días de lo registrado en el sector Mungui, ubicado más arriba de Tinya, en el distrito de Cotahuasi, en la provincia de La Unión, Arequipa. Pues en la tarde del jueves 15 de enero, un bus cayó por un acantilado de casi 50 metros, dejando un saldo de tres personas fallecidas y una veintena de trabajadores de la minera Inmaculada heridos.

Noticia en desarrollo...