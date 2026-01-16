Tragedia en Caravelí: Hallan cuerpo sin vida de un hombre arrastrado en su camión por huaico

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El huaico que ha golpeado a la provincia de Caravelí, en Arequipa, ha dejado una víctima mortal. Se confirmó que el cuerpo de un hombre que iba a borde de su camión, fue encontrado sin vida, víctima del deslizamiento, mientras que se informó acerca de otras dos personas desaparecidas.

No tuvo escape

Identificado como Carlos Mamani de 38 años, se desplazaba en su vehículo rumbo a la unidad minera Titán, cuando fue atrapado por el huaico. El hombre que conducía la unidad, iba en compañía de un pasajero, que logró salir vivo, aunque herido, debiendo ser trasladado al Centro de Salud de Atico.

El cadáver encontrado tras el huaico en Caravelí.

Representantes del Ministerio Público llegaron hasta el lugar del incidente para dar inicio a las diligencias correspondientes. Por su parte, la Municipalidad Provincial de Caravalí ha asegurado que hay dos personas desaparecidas a causa de los deslizamientos que se han presentado en esta región.

Las labores de búsqueda se están ejecutando con el objetivo de dar con las víctimas, por lo que la operación de rescate se encuentra activa. No obstante, la inestabilidad del terreno complican la tarea que realizan las autoridades locales.

En esta provincia arequipeña se han activado varias quebradas a causa de las intensas lluvias presentadas a comienzos del año. Las carreteras se han visto afectadas por las mezclas de agua, tierra y piedras, por lo que personal del COER Arequipa se encuentra en diversas zonas con maquinarias evaluando y realizando trabajos de limpieza.

Otras víctimas por huaico en Arequipa

Tres cuerpos fueron encontrados previamente en el acceso ala unidad minera Esperanza. Las víctimas se desplazaban durante la noche en una camioneta 4×4 por la vía regional R-104 Ático-Caravelí. En su trayecto, se vieron sorprendidos por el aluvión, siendo arrastrados y sepultados, perdiendo la vida.

El huaico ocurrido en Caravelí ha dejado víctimas mortales y daño a las vías terrestres.

Se presume que {as víctimas serían trabajadores de la empresa Esperanza, perteneciente a la compañía minera Titán. El alcalde de Caravelí, Arturo Soto, indicó que desde las 2.00 de la madrugada, equipos de emergencia realizan labores de búsqueda y recuperación de los cuerpos.

