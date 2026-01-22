Accidente de motociclista en la costanera reabre debate sobre seguridad vial

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El accidente que involucró a un motociclista en la vía Costanera dejó como saldo la muerte de un hombre identificado como Justo Rogelio Chambilla Limache, de 54 años, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Hipólito Unanue, donde se confirmó su deceso horas después. El hecho ocurrió la mañana del miércoles 21, cuando su motocicleta colisionó contra un automóvil particular que se dirigía hacia la zona de playa.

Dos versiones sobre el impacto

Testigos del hecho señalaron que el motociclista habría intentado cruzar la vía de manera sorpresiva. Uno de ellos indicó: "El señor apareció de pronto desde el sector de las chacras, parecía que quería entrar por el costado". Esta versión coincide con la del conductor del vehículo particular, quien declaró haber sido sorprendido por la maniobra.

El conductor, identificado como Carlos Asqui Güisa (40), relató: " Yo iba rumbo a la playa y el señor ha cruzado de forma sorpresiva desde el lado tratando de ir de forma perpendicular a su entrada y es donde él apareció". Añadió que el accidente se habría producido "por imprudencia" del motociclista. "Yo estaba dentro de mi carril y había un carro estacionado. Cuando lo paso, el señor aparece y allí ocurre el impacto", afirmó.

La víctima era vendedor de helados

Familiares y conocidos de la víctima indicaron que Chambilla Limache se dedicaba a la venta de helados en distintos puntos de la ciudad y que por las mañanas transitaba con frecuencia por el sector agrícola del litoral. Sus hijos llegaron al hospital para conocer su estado de salud y permanecieron a la espera de novedades hasta que se les comunicó el fallecimiento.

Atención médica y diligencias

Personal del SAMU brindó los primeros auxilios en la zona y trasladó al herido hacia el nosocomio regional, acompañado por una unidad policial de la Comisaría de Leguía. En el lugar del accidente, agentes aseguraron el área y recogieron pertenencias del motociclista, mientras el tránsito vehicular permaneció parcialmente restringido.

El conductor del automóvil fue llevado a la dependencia policial para cumplir con las diligencias de ley, mientras que las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del choque en la vía Costanera, donde ya se han registrado otros casos similares.

Investigación en curso

El hecho vuelve a colocar al accidente del motociclista en la Costanera dentro de la agenda pública local, mientras la Policía Nacional y el Ministerio Público recaban información para determinar responsabilidades y evitar que hechos similares se repitan en una zona donde el flujo vehicular se incrementa durante el verano.