Tragedia en Arequipa: Dos jóvenes oriundos de Nasca desaparecen en playa del distrito de Lomas

Las bravas aguas de la playa Mansa, en el distrito de Lomas, en Arequipa, se llevó consigo a dos jóvenes de sexo masculino oriundos de Nasca. Hasta el momento, los equipos de rescate lograron encontrar el cuerpo de uno de ellos sin vida, mientras que sigue la búsqueda de la segunda víctima.

Solo han encontrado a uno

Este hecho lamentable ocurrió en horas de la tarde del último miércoles 28 de enero, cuando dos muchachos decidieron ingresar a las aguas, desconociendo lo peligrosas que eran su corriente y sus olas. De momento se ha encontrado el cadáver de Yesid Acuña Romero de 21 años, mientras que el de su compañero sigo desaparecido.

La Capitanía del Puertos, la Policía de Salvataje y pescadores locales sumaron esfuerzos para encontrar a Álvaro Tapia Palomino (20), quien también fue arrastrado por la fuerza del mar sin dejar rastro. Hasta antes del ocaso, equipos de buceadores se sumergieron para tratar de dar con él.

Desde el momento de su desaparición, las labores de rastreo no se han detenido, sin embargo, los recursos disponibles han sido insuficientes frente a la complejidad del terreno y las condiciones del mar. Por ello, se realizó un llamado a instituciones, empresas privadas, pescadores, rescatistas y ciudadanos que puedan colaborar.

Con respecto a la bravura de la playa Mansa, vecinos advirtieron que la zona representa un peligro, sobre todo para quienes ingresan con embarcaciones improvisadas. Por tal motivo, han hecho un llamado a que se tomen precauciones antes de aventurarse y evitar que una tragedia similar se repita.

Profesor perdió la vida ahogado

En octubre del año pasado un profesor falleció ahogado cuando intentó salvar a su alumno de morir de la misma forma en Mollendo. Un grupo de escolares de la I.E. 70011 Libertadores School II del distrito de Mañazo, en Puno, llegó hasta una playa, cuando uno intentó entrar al mar y fue arrastrado por la corriente.

Cuando el docente identificado como Ángel Javier Arcaya Chambilla (48) se percató de lo ocurrido, decidió ingresar para rescatarlo, aunque sin éxito. Equipos de rescate lograron salvar al estudiante, pero más tarde encontraron el cadáver del maestro.

