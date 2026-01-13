¡Alerta en Tarapoto! Lluvias torrenciales inundan la ciudad y motocicletas salen arrastradas por el agua

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La ciudad de Tarapoto (San Martín) vivió una tarde de emergencia tras registrarse una lluvia torrencial de más de dos horas que inundó varias calles del centro. La fuerza del agua fue tal que terminó arrastrando motocicletas estacionadas en una vía inclinada cerca de la Plaza de Armas, generando escenas de preocupación entre los vecinos.

Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 4:00 p.m. y rápidamente formaron corrientes de agua sobre el asfaltado, como si se tratara de un río improvisado. Los vehículos más ligeros, especialmente las motos, fueron desplazados por la corriente, evidenciando la magnitud del fenómeno. Al cierre de esta nota, la lluvia continuaba, aunque con menor intensidad.

Temporada de lluvias intensas

Este episodio se enmarca dentro del llamado "invierno amazónico", que se extiende de noviembre a marzo y se caracteriza por lluvias intensas, temperaturas más frescas y mayor humedad. Aunque el Senamhi había pronosticado precipitaciones para la región, los ciudadanos no esperaban que alcanzaran tal fuerza en pleno centro urbano.

🔴Hasta el 14/1 se prevé #ActivaciónDeQuebradas (nivel rojo) en varias provincias de los departamentos de Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco, según aviso de corto plazo del @senamhi_peru. pic.twitter.com/tyUpTSjMje — COEN - INDECI (@COENPeru) January 13, 2026

Comunicado oficial

A través del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Senamhi informó que las lluvias en la selva se mantendrán en los próximos días, con acumulados significativos que podrían generar crecidas de ríos, desbordes e inundaciones en zonas bajas.

El comunicado recomienda a la población tomar medidas de prevención, como evitar transitar por calles inundadas, asegurar techos y viviendas, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Nota de Prensa N.° 010-2026 | El @indeciperu

recomienda medidas de preparación por lluvia en la selva. Entérate más⤵ https://t.co/7wMOL9wIJF — COEN - INDECI (@COENPeru) January 13, 2026

Riesgo en zonas rurales

Si bien el impacto en el centro de Tarapoto fue evidente, especialistas advierten que las consecuencias pueden ser aún más graves en las zonas rurales y periféricas, donde las lluvias suelen provocar deslizamientos, aislamiento de comunidades y daños a cultivos.

La reflexión es clara: si las inundaciones se producen con tal magnitud en áreas urbanas, la situación en los alrededores puede ser mucho más crítica. Con ello, se pone en evidencia la vulnerabilidad de las ciudades amazónicas frente a fenómenos climáticos extremos como este.

Con motocicletas arrastradas y calles convertidas en ríos, la población enfrenta un recordatorio de la fuerza de la naturaleza y de la necesidad de preparación y prevención. El llamado de Senamhi e INDECI es a mantenerse alertas y adoptar medidas de seguridad para reducir riesgos en esta temporada de lluvias.