Tragedia en Pasco: Menor de edad figura desaparecida tras caer por puente a caudal del río Huachón

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la región Pasco se viven momento de incertidumbre debido a la desaparición de una menor de edad que cayó al caudal del río Huachón. Los hechos ocurrieron en la noche del jueves 22 de enero, cuando la infante cayó del puente Socorro y sin que haya sido rescatada hasta el momento.

Cayó por una grieta

Según la versión de los testigos, la niña de siete años con iniciales A. G. F. P., caminaba de la mano con su madre, cuando en un descuido se soltó de ella. Instantes después cayó hacia las aguas y fue jalada por la corriente, sin que nadie pudiera hacer algo para rescatarla.

Por unas imágenes difundidas en redes sociales, se logró apreciar que la plataforma de concreto cuenta con algunos huecos, por donde se presume habría caído la menor. La falta de visibilidad por la hora en la que ocurrió (cerca de las 8.00 pm), impidió que la búsqueda sea inmediata.

Vecinos manifestaron que esta tragedia podía ocurrir en cualquier momento, debido a que el puente Socorro, ubicado entre los barrios de Jatunpa y Rogelio Mendoza, en el distrito de Huachón, presenta grietas que lo convertían en un peligro. No obstante, por la necesidad, algunos habitantes seguían utilizando el cruce, exponiendo sus vidas.

Sobre este accidente, el prefecto regional, Huber Zárate, llegó hasta la localidad para liderar los trabajos de emergencia. Se conformaron cuadrillas de rescate de forma urgente para tratar de dar con el cuerpo de la pequeña, mediante un barrido por el cauce, aunque dificultado por la accidentada geografía del río.

Otra persona desaparecida en Pasco

La pequeña que cayó al río Huachón no es la única que ha sido reportada desaparecida en las últimos días en Pasco. Un anciano de 79 años que responde al nombre de Pedro Espinosa, fue visto por última vez en la zona de Alancoy, sin que su familia tenga noticias de su paradero.

El septuagenario intentó cruzar el mismo río el pasado sábado 17 de enero a través de un puente artesanal, cuando se había desbordado por las lluvias. Sin embargo, la estructura cedió, llevándose consigo al adulto mayor que no ha sido encontrado hasta el momento.

Durante la noche del jueves en el distrito de Huachón se produjo una tragedia. Una menor de edad cayó por el puente Socorro al caudal del río homónimo, sin poder ser rescatada. Equipos de emergencia vienen trabajando para dar con el cuerpo.