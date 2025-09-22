Arequipa: Dictan cadena perpetua a sujeto por abuso reiterado de menor en Cerro Colorado

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La justicia arequipeña dictó una sentencia ejemplar contra Juan Manuel Alpaca Rodríguez, quien fue hallado responsable de agredir sexualmente a una menor en múltiples ocasiones. La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa impuso la pena de cadena perpetua y dispuso la inmediata captura del agresor, quien permanece prófugo.

La resolución también establece que el sentenciado deberá pagar 75 mil soles por concepto de reparación civil a la parte agraviada, como reconocimiento del grave daño ocasionado.

De igual manera, el tribunal ordenó que la víctima acceda a atención psicológica especializada, con el fin de mitigar las secuelas emocionales producto de los abusos.

Detalles de los hechos

Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que las agresiones ocurrieron en una vivienda del distrito de Cerro Colorado, en Arequipa.

Los ataques se perpetraron en reiteradas oportunidades, desde que la víctima tenía 10 años hasta los 14, lo que agravó la situación y dejó consecuencias psicológicas visibles.

En primera instancia, el caso fue evaluado por el Juzgado Colegiado Permanente Especializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, que determinó la responsabilidad penal de Alpaca Rodríguez por los delitos de violación sexual de menor de edad y actos contra el pudor.

Durante el proceso judicial se analizó el testimonio de la víctima, los informes periciales y los testimonios de testigos, todos los cuales respaldaron la veracidad de los hechos denunciados.

Los magistrados consideraron que la declaración de la menor resultaba sólida y que la evidencia presentada confirmaba el patrón de violencia sexual ejercido por el acusado.

Confirmación de la sentencia

El fallo fue ratificado por los jueces superiores Cecilia Aquize Díaz, Roger Pari Taboada y Carlos Mendoza Banda, quienes coincidieron en la gravedad del delito y la necesidad de aplicar la máxima sanción contemplada en la ley.

La decisión incluye la ejecución inmediata de la sentencia, por lo que se giraron órdenes de captura a nivel nacional para dar con el paradero de Alpaca Rodríguez.

La resolución marca un precedente en la lucha contra la violencia sexual infantil en la región. Al dictar cadena perpetua, el Poder Judicial busca enviar un mensaje firme frente a este tipo de delitos, reafirmando su compromiso de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Con este fallo, el caso en Arequipa también pone en evidencia la importancia de la denuncia temprana y el acompañamiento a las víctimas de violencia sexual, quienes requieren no solo justicia, sino también un sistema integral de apoyo que garantice su recuperación emocional y social.