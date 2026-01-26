Arequipa: Reclusa embarazada burla la seguridad y fuga del hospital Honorio Delgado

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que una interna embarazada, sentenciada por el delito de trata de personas, burló a la seguridad y escapó del Hospital Honorio Delgado de Arequipa.

Reclusa embaraza burla seguridad de hospital en Arequipa

Mediante un comunicado publicado en sus canales oficiales, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dio a conocer que la mujer gestante logró fugar sin que nadie lo advirtiera a tiempo.

En la citada misiva se señala que la fémina fue identificada como Viviana Rivadeneyra Mariano. Además, precisa que el hecho se suscitó exactamente en el tercer piso del nosocomio arequipeño, en la cama 335-C, en el área de obstetricia, al encontrarse en avanzado estado de gestación.

"Las autoridades penitenciarias comunicaron de inmediato el hecho a la Policía Nacional del Perú (PNP), a fin de que se inicien las acciones de búsqueda y recaptura correspondientes. Asimismo, se informó al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y la determinación de las autoridades penales, según ley", se lee en el texto.

Finalmente, el INPE reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y brindará todas las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos colaborando plenamente con las investigaciones que realicen las autoridades competentes.

🔴 El INPE informa sobre la fuga de una interna del penal de Arequipa. pic.twitter.com/lUgtixLCcC — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) January 26, 2026

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad

Las cámaras de seguridad en el área de Emergencia muestran que a las 3:13 de la madrugada, Vivían Rivadeneyra, vestida con una polera verde oscura, pantalón rosado y mascarilla blanca, se encontraba sin marrocas ni esposas en las manos o los pies. La grabación la muestra dirigiéndose hacia el área de Psiquiatría, desde donde se pierde su rastro.

Fuentes internas del hospital Honorio Delgado informaron que a las 8 de la noche del día anterior se realizó la visita a las pacientes del tercer piso. La reclusa estaba custodiada por dos agentes mujeres del INPE, una adulta y otra joven. Al verificar, notaron que Viviana Rivadeneyra no llevaba las marrocas, a lo que las agentes respondieron que no se las habían colocado debido a la hinchazón en sus pies.

Además, según información de medios locales, la interna no presentaba contracciones, lo que haría suponer al personal hospitalario que la fuga fue planeada con anticipación.

