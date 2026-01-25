Ica: Hallan a un hombre sin vida dentro de su propia mototaxi en el sector Cachiche

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un macabro hallazgo se registró la mañana del viernes en el sector de Cachiche, en la ciudad de Ica, donde vecinos encontraron el cuerpo sin vida de un hombre dentro de una mototaxi estacionada en un terreno descampado, a la altura del fundo San Jorge.

La zona es utilizada frecuentemente para arrojar desechos de construcción, lo que llamó la atención de los moradores al notar la presencia del vehículo en un lugar poco transitado.

Cuerpo hallado de forma extraña

El fallecido fue identificado como José Gustavo Pino Mendoza, de 48 años, quien se encontraba recostado en el asiento posterior de una mototaxi azul, marca Bajaj, de placa 0251-0F. Según el registro vehicular, la unidad era de su propiedad.

Sin embargo, el detalle de que el cuerpo fue hallado con los pies descalzos generó preocupación entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades tras observar que el vehículo permanecía estacionado desde la tarde del día anterior.

Cuerpo de José Gustavo Pino Mendoza se hallaba recostado bajo el asiento del pasajero.

"Nos pareció sospechoso que el vehículo esté ahí desde ayer, por eso avisamos a la Policía", relató una mujer del lugar.

Hasta el momento, las causas del fallecimiento no han sido determinadas. Las autoridades han descartado ofrecer una versión oficial sobre el origen de la muerte, que se mantiene en proceso de investigación.

Posteriormente, el fiscal provincial Marco Osorio Ayala, en representación del Ministerio Público, dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue central de Ica, donde se le practicará la necropsia de ley para esclarecer las circunstancias del deceso.

Se conoció que José Pino Mendoza era natural del distrito de Yauca del Rosario y residía en el anexo Molletambo, donde su fallecimiento ha causado profunda consternación. Deja en la orfandad a una adolescente de 15 años.

Investigación en curso

La Policía Nacional continúa con las investigaciones a la espera de los resultados del examen médico forense. En casos como este, las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantener comunicación constante con sus familiares y reportar cualquier situación sospechosa en zonas poco transitadas. La alerta temprana de los vecinos fue clave para que el hallazgo se notificara oportunamente.

El hallazgo del hombre dentro de su propia mototaxi en Cachiche ha generado conmoción en Ica. Mientras se esperan los resultados de la necropsia, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas de esta muerte que, por sus circunstancias, ha despertado inquietud en la comunidad.