Tacna: Recluso del penal de Pocollay denuncia agresión sexual por parte de ocho internos

En el penal de Pocollay, en Tacna, un interno ha hecho una denuncia contra ocho internos a quienes los acusa de agresión sexual. El hecho habría ocurrido el pasado 5 de enero, cuando se encontraba en el área de duchas, cuando fue abordado y posteriormente abusado.

Los pudo identificar

La denuncia se realizó en la Comisaría de Pocollay, en el que la presunta víctima de 23 años, menciona los nombres de las personas que lo habrían violentado. Estos responden a las iniciales C.F.B. apodado 'Grillo', E.B.R. alias 'Enyerber', D.R.R. o 'Dilán', F.B.F. 'Ziza', C.B.M. alias 'Ardilla', I.C.M. o 'Cuca', E.M.P. apodado 'Machete' y J.V.D. o 'Valente'.

Según el denunciante, natural de Lima, el ataque habría ocurrido en las duchas del pabellón D del penal de Pocollay. Precisó que reconoce a los agresores por sus apelativos y que no era la primera vez que lo sometían en los interiores de establecimiento carcelario.

Las diligencias por parte del Ministerio Público iniciaron una vez se conocieron los hechos y están liderados por la fiscal Virginia Salas Mendoza sobre los ocho implicados. Gracias a esto, una de las primeras cosas que se se pudo conocer es que los implicados cumplen condenas por los delitos de robo agravado y tocamientos indebidos.

El denunciante, de quien su nombre se mantiene en reserva por motivos de seguridad, solicitó a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) protección. Por este motivo, habría sido aislado para evitar que tenga contacto con los acusados ante posibles represalias en su contra.

Requisa en penal de Pocollay

Casi en paralelo, se realizó una requisa en este establecimiento penitenciario el último sábado 25 de enero. Esta contó con la participación de la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Prevención del Delito, la División de Investigación Criminal (DIVINCRI), Antidrogas, Escuadrón Terna y la Comisaría de Pocollay.

Tras el registro de las celdas y ambientes comunes, así como la revisión corporal de los internos, se hallaron de 30 envoltorios tipo 'quetes' con presunta marihuana y siete pipas artesanales. También se encontraron recortes de papel que presuntamente serían utilizados para el pesaje y distribución de sustancias ilícitas.

