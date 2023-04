Cientos de familias viven en medio de toneladas de tierra tras huaico.

31/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras la activación de la quebrada del cerro Cabras en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, cientos de familias de la calle Canal de Suez, los Olivos y Aviación fueron los más perjudicados ante la activación de los huaicos y las lluvias intensas que hasta la fecha los tiene atemorizados no solo por nuevas inundaciones, también les preocupa enfermedades por el exceso de polvo contaminado.



Según los vecinos que convocaron a Exitosa buscando una solución al drama que viven hace más de 20 días, ahora la problemática se ha agudizado, porque la gran cantidad de tierra que se encuentra en la zona, y está afectando la salud de las más de 200 familias entre los que se cuenta niños, ancianos y pacientes con diversas enfermedades, los que no pueden movilizarse libremente debido a que también se está obstaculizando el tránsito vehicular.



"Todos los días tenemos que vivir con este polvo y tierra han pasado más de dos semanas y las autoridades hasta el momento no han llegado a darnos una solución, los carros se quedan enterrados por tal motivo hemos tomado la decisión de bloquear las intersecciones hasta que vengan las autoridades a resolver los problemas" manifestó una pobladora.

Rastro del huaico en el distrito de La Esperanza

Así quedó una de las calles del distrito de La Esperanza, tras el paso del huaico de hace más de dos semanas.

Calles con tierra a consecuencia del huaico.



Temen epidemia



Los vecinos de la zona, indicaron a la reportera de Exitosa, que familias enteras han contraído enfermedades respiratorias por la tierra que hasta la fecha permanece en el lugar y que otros males desconocidos los aquejan, lamentaron que las autoridades de Salud no los estén asistiendo y que en el hospital Jerusalén del distrito, el personal médico no se de abasto para atenderlos.

"Mis vecinas y sus niños están enfermos ahora los pequeños no pueden salir de sus viviendas porque esta tierra es de desagüe, apesta y está llena de bacteria, aquí se puede desatar una epidemia, no hay cupos en el hospital por lo que tenemos que curarnos nosotros mismos" señaló una pobladora.



No confían en autoridades



Desde Exitosa, se realizaron las coordinaciones con las autoridades distritales y se logró el compromiso del alcalde de intervenir durante las próximas horas, sin embargo, los vecinos no confían en los compromisos asumidos.

"Mientras no resuelvan nuestro problema seguirán siendo mentirosos, ellos ya vinieron, pero solo a ver, ahora que ustedes de Exitosa están publicando, esperemos que cumplan con lo que ofrecen o les llevaremos la tierra a las casas de las autoridades", manifestó una de las vecinas de la calle Canal de Suez.