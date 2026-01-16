Colapso de puente en Ayacucho: "El Gobierno Central no nos atiende", denuncia alcalde de Sancos

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La temporada de lluvias apenas comenzó, pero ya viene generando graves consecuencias en diversas partes del Perú. Por ejemplo, en el distrito de Sancos, provincia de Lucanas, Ayacucho, el puente que cruza el río San Jarara se desplomó a raíz de las fuertes corrientes.

Gobierno central no los atiende

A consecuencia de este derrumbe, 6000 personas de cinco comunidades quedaron completamente incomunicadas por lo que han pedido ayuda a las autoridades. Precisamente, Exitosa conversó con el alcalde de Soncos, Eder Allcca Medina, para recoger su sentir tras este lamentable hecho.

De inmediato, la autoridad edil lamentó que pese a reiterados intentos nadie del gobierno de José Jerí o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones respondió a sus pedidos de ayuda para tratar de darle solución a esta problemática, más aún cuando la temporada de lluvias acaba de iniciar.

"Debo lamentar y hacer un llamado porque hasta el día de hoy el gobierno central todavía no nos atiende. Lo que debe de preocuparnos es atender a nuestra población que ahora se encuentra aislada, de llevar ayuda, pero eso será difícil como se ha visto en las imágenes ya que las intensas lluvias continúan porque la temporada recién ha comenzado hace una semana", indicó.

Construcción de puente de Sancos estaba a cargo de una minera.

En esa misma línea, Allca Medina aprovechó nuestro medio para hacer un llamado al presidente de la República y al titular del MTC para que puedan atender sus reclamos pensando en los 6000 incomunicados que ha dejado la caída de este puente.

"Hago un llamado al presidente de la República, al ministro de Transportes con quien estoy tratando de comunicarme desde ayer y hasta ahora no nos responde", añadió.

Puente fue construido por una minera

El alcalde de Soncos también reveló que este puente ni siquiera había sido inaugurado antes de su caída. Eso sí, el burgomaestre dejó en claro que su construcción estuvo a cargo de una minera y no del Estado.

"Sancos también es el Perú. No solo es Lima, no solo es Huamanga. Yo he hecho un llamado desde el momento que inició esto y hasta el día de hoy el gobierno central y el MTC no nos atendió. Estuve en Lima hasta la noche, pero ya estoy retornando con las manos vacías", finalizó.

