Pericia policial en caso "Los Rojitos": analizan rasgos y movimientos del presunto asesino del ataque armado en SJM

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La investigación por el ataque armado contra la combi "Los Rojitos" dio un paso determinante. La tarde de este viernes, la Policía Nacional del Perú desarrolló una pericia policial especializada, distinta a una reconstrucción de hechos, con el objetivo de analizar en detalle los rasgos físicos, movimientos y actitudes del presunto autor del crimen.

El procedimiento se realizó al atardecer en la zona donde ocurrió el atentado, la cual permaneció acordonada y con fuerte presencia policial. Bajo supervisión fiscal, el detenido participó vistiendo prendas similares a las que habría usado el día del ataque, lo que permitió a los peritos observar su contextura, desplazamiento y comportamiento en condiciones controladas.

Ataque a la combi: pericia apunta a confirmar el móvil extorsivo

Durante la pericia, los especialistas no solo se centraron en la identificación del sospechoso, sino también en entender la dinámica del ataque y su posible motivación. A través del análisis de movimientos, postura corporal y reacciones, se intenta determinar si coinciden con el perfil del sujeto que aparece en los videos del atentado.

El crimen ocurrió cuando la combi de "Los Rojitos" circulaba con pasajeros. En ese momento, un sujeto armado disparó contra la unidad, causando la muerte del chofer y de dos pasajeras, además de generar pánico entre quienes se encontraban en la zona.

Las autoridades mantienen como principal hipótesis un ataque vinculado a extorsión en el transporte público. Este tipo de delitos responde a esquemas donde organizaciones criminales exigen pagos ilegales a transportistas y, ante la negativa, ejecutan atentados como forma de presión.

La pericia resulta clave para determinar si el detenido no solo estuvo presente, sino si ejecutó el ataque bajo este contexto criminal.

Captura del presunto asesino

Tras el atentado, la rápida acción de la Policía Nacional del Perú permitió la captura del principal sospechoso en un operativo realizado horas después del crimen. Desde entonces, permanece bajo custodia mientras se desarrollan diligencias para consolidar las pruebas en su contra.

Su participación en esta pericia técnica forma parte del proceso de verificación, en el que se compararán sus características físicas y comportamientos con las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad de la zona.

Los investigadores no descartan que el detenido tenga vínculos con redes de extorsión que operan en Lima sur, por lo que continúan las indagaciones para establecer si actuó por encargo o como parte de una organización criminal.

Este caso vuelve a evidenciar la grave situación de inseguridad que enfrenta el transporte público en la capital, donde los ataques armados se han convertido en un mecanismo de presión de mafias.