Tragedia en Arequipa: Papa León XIV expresa su pesar por los 37 fallecidos en accidente de tránsito en Ocoña

Una nueva demostración de que el Perú siempre está consigo. El papa León XIV expresó su pesar el trágico accidente de tránsito ocurrido la madrugada del miércoles 12 de noviembre en Ocoña, región Arequipa.

Durante la misa ofrecida por la Jornada Mundial de los Pobres, celebrada además en el marco de su Jubileo, el sumo pontífice tuvo una sinceras palabras en memoria de las víctimas mortales, sus deudos y heridos, quienes siguen luchando por su pronta recuperación.

Mensaje desde el Vaticano

Desde la Santa Sede, Robert Prevost no dudó de mostrar su lado empático con el que país que lo acogió por más de 30 años. En medio del ángelus, recordó el terrible suceso ocurrido la Panamericana Sur, el cual dejó 37 fallecidos y 25 heridos.

"Deseo asegurar mi oración también por las víctimas del grave accidente de tránsito ocurrido el miércoles pasado en el sur de Perú", mencionó. "Que el Señor acoja a los fallecidos, sostenga a los heridos y conforte a las familias en duelo", agregó.

El santo padre enmarcó su mensaje en una reflexión sobre la necesidad de una mayor responsabilidad en las carreteras. "En este día recordamos también a todos aquellos que han muerto en accidentes de tránsito, causados con demasiada frecuencia por comportamientos irresponsables", expresó desde la plaza San Pedro.

"Cada uno haga un examen de conciencia sobre esto", señaló, invitando a todos -conductores, peatones y autoridades- a trabajar juntos por la seguridad vial.

Ordenan siete días de detención preliminar al conductor

Debido al fatídico accidente y las graves consecuencias que trajo consigo, el Poder Judicial ordenó siete días de detención preliminar contra Henry Apaclla Ñaupari, conductor del bus interprovincial de la empresa de transportes "Llamosas" que se cayera por un barranco a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur.

Al imputado se le investiga por la presunta autoría de los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas; además, el requerimiento del Ministerio Público fue declarado fundado al considerar la posibilidad de que el sujeto pueda fugarse y así evitar comparecer ante la justicia.

No obstante, Apaclla Ñaupari lamentó lo ocurrido, poniéndose a disposición de las autoridades para contribuir a que el caso pueda seguir esclareciéndose. "Quiero empezar, lamentar todo lo que ha sucedido con todas las víctimas. Me pongo en su lugar, de verdad, yo estoy también dolido porque he sido afectado en todo esto. Yo de verdad quiero comprometerme en apoyar con las investigaciones", sostuvo.

Mientras toda Arequipa se encuentra consternada por el accidente mortal en Ocoña, el papa León XIV expresó sus oraciones para que los deudos y heridos puedan encontrar un poco de alivio en este difícil momento que les toca atravesar.