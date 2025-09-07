Cusco: Restablecen servicio de buses con destino a Machu Picchu tras reportarse su suspensión

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras el anuncio de la suspensión del servicio de los buses de la empresa CONSETTUR MACHUPICCHU S.A.C., las cuales trasladan a turistas nacionales e internacionales en la ruta Machupicchu Pueblo - Llaqta de Machupicchu, afortunadamente, esta problemática llegó a un buen puerto con el pasar de las horas.

El gerente general regional de Comercio Exterior y Turismo de Cusco, Rosendo Baca Palomino, informó esta mañana, que el servicio ha vuelto a operar de forma transitoria, mientras la Municipalidad Provincial de Urubamba convoca a un nuevo proceso de licitación de ruta.

Servicio a restablecido

El Gobierno Regional del Cusco, a través de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, informó que han logrado el restablecimiento del servicio de las operaciones de transporte de la ruta Machupicchu Pueblo - Llaqta de Machupicchu y viceversa, tras una "estrecha coordinación con las autoridades competentes a nivel nacional, regional y local".

En ese sentido, hicieron un llamado "a la tranquilidad y al respeto mutuo", a fin de salvaguardar la imagen del principal destino turístico de la región y el país. Destacan, el diálogo, "como un camino de solución" ante cualquier diferencia.

No obstante, en entrevista en "En Defensa de la Verdad", Maycol Ugarte, representante de la Cámara de Comercio y Turismo de Machu Picchu, sostuvo que la paralización del servicio afecta al 100 % de los empresarios, independientemente de la vulneración a los 5 600 turistas afectados para hoy.

¿Por qué se originó esta problemática?

De acuerdo con el pronunciamiento de la empresa privada, la decisión de suspender sus operaciones se debe a que su contrato de concesión caducó hace 72 horas, imposibilitándoles seguir el servicio. Además, mencionaron, que el 15 de agosto último presentaron una solicitud de ampliación al Gobierno provincial hasta que convoquen a un nuevo proceso de licitación para la ruta.

Comunicado de CONSETTUR .

Frente al vencimiento de la ruta de concesión, CONSETTUR acusa que su requerimiento ha dado lugar a su aprobación por la figura del silencio administrativo positivo, situación que fue comunicada a la municipalidad provincial y la propia Contraloría General de la República para que esta última establezca las responsabilidades, según sus funciones.

Del mismo modo, mencionan, que la Municipalidad Provincial de Urubamba tiene la intención de implementar un "Plan de Contingencia" para llevar a cabo "un proceso de selección no competitivo para arrendar buses" con destino al Santuario Histórico de Machupicchu.

Asimismo, denunciaron que otras de las razones por la cual dejaron de operar sus unidades, es que la tarde del sábado 6 de septiembre, uno de sus buses sufrió un atentado a la altura del Puente Ruinas, cuando se dirigía a la Llaqta de Machupicchu a recoger pasajeros.

De esta manera, la problemática en Cusco es momentáneamente solucionada, para la tranquilidad de los turistas nacionales e internacionales y emprendedores locales que viven de la actividad del turismo.