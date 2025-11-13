Dictan siete días de detención preliminar para chofer que causó accidente en Arequipa

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Camaná dictó siete días de detención preliminar contra Henry Apaclla Ñaupari, chofer de la camioneta particular que estrelló contra el bus interprovincial Llamosas .

Dictan detención preliminar contra conductor

El juez de Investigación Preparatoria de Camaná, David Sotomayor Saavedra, dispuso la detención preliminar en flagrancia contra el chofer que impactó con el autobus en Ocoña dejando el saldo de 37 personas fallecidas y 25 heridos.

Al imputado Apaclla Ñaupari se le investiga por la presunta autoría de los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas resultado del accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del miércoles 12 de noviembre en el kilómetro 780 de la Carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná.

La Fiscalía solicitó siete días de detención preliminar debido a que encuentran situaciones fundadas como la posibilidad de intento de fuga para rehuir a la investigación en su contra. Esta medida cautelar fue ratificada por el Juzgado quien indicó que existe "cierta posibilidad de fuga".

Mientras se cumpla la disposición de los siete días, la Fiscalía avanzará con las diligencias urgentes y necesarias para continuar con las investigaciones. El Ministerio Público aún debe determinar las acusaciones en contra del conductor.

Conductor: "Lamento todo lo sucedido"

Durante la audiencia donde la Fiscalía solicitó la detención preliminar, el imputado Apaclla Ñaupari lamentó el hecho ocurrido. Durante su intervención indicó que se encontraría presto a contribuir en las investigaciones del caso.

"Quiero empezar lamentando todo lo que ha sucedido con todas las víctimas. Me pongo en su lugar, de verdad, yo estoy también dolido porque he sido afectado en todo esto. Yo de verdad quiero comprometerme en apoyar con las investigaciones", indicó en la diligencia.

Según las primeras investigaciones, el chofer habría invadido parte del carril contrario en la Carretera Panamericana Sur a la altura del kilómetro 780. Según el dosaje cualitativo inicial o prueba de alcoholemia realizada arrojó 0,11 de gramos de alcohol por litro, resultado positivo. Sin embargo, aún se necesita ratificar tal prueba.

En el bus interprovincial venían al menos 60 pasajeros a bordo de los cuales 37 lamentablemente fallecieron tras el impacto automovilístico. El chofer del bus, para evitar el accidente, cayó hacia el barranco.

