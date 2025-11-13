Martín Vizcarra enfrentará más procesos: tendría segunda condena por caso Chirimayuni, según Luis Caya

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el exconsejero regional de Moquegua, Luis Miguel Caya, habló sobre el caso de la represa Chirimayuni, ejecutada durante la gestión regional de Martín Vizcarra en Moquegua, la cual ha regresado al foco judicial.

El exmandatario es investigado por presunta negociación incompatible, y según Caya, este proceso podría derivar en una segunda condena si la Corte Suprema determina que el delito no ha prescrito.

"Si resuelve que no ha prescrito el delito, yo te aseguro que aquí va a venir la segunda", afirmó.

Caso Chirimayuri y su prescripción por "Ley Soto"

Con la represa Chirimayuni como eje del caso, la Fiscalía sostiene que Vizcarra habría favorecido a contratistas mediante actos administrativos irregulares durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. La obra, ejecutada con fondos públicos, presenta indicios de sobrecostos y deficiencias técnicas que fueron advertidas por la Contraloría.

El Ministerio Público considera que Vizcarra tuvo participación directa en la adjudicación y supervisión del proyecto. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción de Moquegua solicitó en septiembre de este año 9 años de prisión efectiva por el presunto delito de negociación incompatible, en el marco de una obra que ya tiene un condenado: el subgerente de obras, recluido en el penal de Samegua.

Caso Chirimayuri: Fiscalía pide 9 años de prisión para Vizcarra

La resolución que archivó inicialmente el caso, amparada en la polémica "Ley Soto", fue revocada por el Poder Judicial, lo que reactivó el proceso y dejó la decisión final en manos de la Corte Suprema, quien decidirá finalmente si corresponde que el caso proscriba o no.

Otros procesos abiertos

Además del caso Chirimayuni, Vizcarra enfrenta juicios por Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, ambos vinculados a presuntas irregularidades en contrataciones durante su gestión como gobernador regional.

Lomas de Ilo: presuntas irregularidades en contrataciones como gobernador regional

También está involucrado en el caso Richard Swing, por presunto tráfico de influencias en contrataciones irregulares en el Ministerio de Cultura. A ello se suma su mención en la investigación de los "Intocables de la Corrupción", una red que habría operado en diversas entidades públicas.

El Fiscal de la Nación ha presentado, además, una Denuncia Constitucional ante el Congreso, lo que podría abrir la puerta a una inhabilitación política si prospera.

Aún queda pendiente también el recordado caso Richard Swing

Compras en pandemia y contratos con Unops

Durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, Vizcarra también fue cuestionado por las adquisiciones de camas UCI y equipos de protección personal (EPP). Las investigaciones apuntan a presuntas sobrevaloraciones y favorecimientos en los procesos de compra.

Otro frente judicial se abre con Unops, organismo que habría sido utilizado para ejecutar siete proyectos de inversión durante los Juegos Panamericanos de 2019, bajo condiciones que hoy son objeto de revisión por la Fiscalía.

Martín Vizcarra enfrenta una batería de procesos judiciales que podrían redefinir su futuro político y legal. El caso Chirimayuni, en particular, se perfila como un punto de quiebre: si la Corte Suprema rechaza la prescripción, el expresidente podría sumar una segunda condena, consolidando su caída judicial tras el poder.