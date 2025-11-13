Tragedia en Arequipa: Fiscalía solicita 7 días de detención preliminar para conductor que chocó contra bus

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná solicitó siete días detención preliminar contra el conductor que chocó contra un bus interprovincial de la empresa Llamosa en la carretera Panamericana Sur, en Arequipa, dejando 37 personas heridas y 25 heridos.

Conductor alcoholizado

La detención se da en flagrancia por siete días se da contra Henry Apaclla Ñaupari, de 35 años, el conductor de la camioneta que según el Ministerio Público dio positivo al dosaje etílico realizado en la comisaría, por lo que habría estado alcoholizado al momento del accidente.

Por ello, el chofer es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas, en agravio de los pasajeros que resultaron sin vida y heridos tras la colisión.

Por ello, a través de sus redes sociales, la Corte Superior de Justicia de Arequipa, informó que el juez de investigación Preparatoria de Camaná, David Sotomayor Saavedra, programó para este jueves 13 de noviembre a las 3:00 p. m. la audiencia en la que se buscará la detención judicial en flagrancia.

Momento de la tragedia

Fue a la altura del kilómetro 780 de la Panamericana Sur que el vehículo de dos pisos, que partía desde Chala (Caravelí) con destino a la ciudad de Arequipa, terminó cayendo a un abismo de más de 200 metros a orillas del río Ocoña, luego de que impactara contra una camioneta en una curva pronunciada de la carretera.

Al lugar llegaron unidades de la Compañía de Bomberos de Camaná y Mollendo, así como efectivos policiales y personal del Ministerio Público, pero los trabajos de rescate se complicaron debido a la geografía del lugar. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Camaná y otros al Centro de Salud de Ocoña, sin embargo, 9 paciente fueron transferidos al Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa por sus graves lesiones.

La tragedia, mostró la deficiencia de los establecimientos de salud de la zona y lo poco preparada que está la morgue de Arequipa, pues los 37 fallecidos fueron trasladados a la Morgue de Camaná. En diálogo con Exitosa, el gerente regional de Salud de Arequipa, el Dr. Walther Oporto, reveló que el lugar colapsó por la cantidad de víctimas mortales.

Además, informó que la mayoría de los 25 sobrevivientes del fatal suceso serán operados en la ciudad de Arequipa por la gravedad de las heridas. Es en ese contexto que la Fiscalía ha solicitado 7 días de detención preliminar en flagrancia contra el conductor de la camioneta que chocó contra el bus.