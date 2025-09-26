Policía encuentra en Chiclayo a Diego Londoño, músico colombiano desaparecido hace más de dos años

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 26/09/2025
Diego Londoño, es un colombiano que estudió filosofía y música en su país natal. Lamentablemente, su mente se nubló hace un tiempo, pero nunca dejó de ser la persona amable y cortés que siempre fue. Hace dos años, perdió el rumbo y sus familiares lo dieron como desaparecido, no daban con su paradero.
Pero un video publicado en redes sociales, hizo despertar las esperanzas. La empresaria-influencer Ami Lozano, una ecuatoriana que radica en la ciudad de Machala, el pasado 12 de setiembre grabó un video para sus redes sociales. Aquí se ve a Diego asomarse por la ventana y realizar algunos gestos inocentes para luego retirarse.
Este material una vez en las plataformas de Internet, llegó hasta Colombia donde sus familiares lo reconocieron. Era Diego Londoño a quien buscaban desde hace dos años. De inmediato, se pusieron en contacto con la empresaria ecuatoriana que trató de ubicar en Machala a Diego, pero no pudo.
Pasaron los días y hace aproximadamente una semana, un video propalado por fieles de una iglesia evangélica de la ciudad de Máncora en Piura, causó extrañeza ya que ahí también aparecía Diego.
Diego Londoño conversó en exclusiva con Exitosa
Estaba en el Perú, había cruzado la frontera. Nuevamente a través de redes sociales trataron de ubicarlo en Piura. Conocidos fueron hasta Máncora, pero nuevamente se había hecho 'humo'. Trascurrieron más días y la madrugada de hoy jueves 25 de setiembre, agentes de la Comisaría Lagunas- Mocupe de la provincia de Chiclayo, lo vieron caminar por la carretera Panamericana Norte.
Los uniformados lo reconocieron y le preguntaron si era el chico colombiano buscado por sus familiares. Él dijo desconocer del caso; pero cuando le mostraron el video de la empresaria ecuatoriana donde su rostro se ve por la ventana, corroboró que sí era él. Dio su nombre: Diego Londoño de 41 años. Lo habían ubicado. La Policía lo trasladó a la comisaría y lo atendieron. Dieron cuenta a sus superiores y su hallazgo saltó a los medios de comunicación.
EXITOSA Chiclayo llegó a Mocupe y logró conversar con Diego. Muy calmado y amable, pero con ligeros desvaríos de la realidad, dijo sí recordar a su familia, que los dejó en Colombia. Comentó que solo estaba de paso por Chiclayo y su plan era llegar a Lima para adquirir materiales para sus manualidades.
Gracias a los medios de comunicación, sus familiares lograron ponerse en contacto con Diego, y ahora esperan que decida regresar a Colombia donde lo esperan con los brazos abiertos.