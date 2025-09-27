La Libertad: Hombre termina noqueado tras recibir golpe de un policía durante intervención

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un violento hecho en Huanchaco, distrito de Trujillo en la región La Libertad, generó impacto tras la difusión de un video de cámaras de seguridad. En las imágenes se ve a un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) enfrentando a un grupo de hombres en aparente estado de ebriedad, hasta que uno de ellos termina noqueado por un golpe durante la intervención.

Hombre termina noqueado por policía

Todo comenzó frente a una bodega, donde tres hombres en aparente estado de ebriedad permanecían bebiendo y conversando. De pronto, un patrullero se detuvo en la zona y uno de los efectivos descendió del vehículo.

Según las imágenes, el agente se acerca directamente a uno de los sujetos y le lanza una cachetada que lo hace tambalearse contra la pared. El hombre logra reincorporarse y encara al efectivo de la PNP, pero la tensión subió rápidamente.

En ese momento aparece un segundo policía, quien le arrebata la botella que llevaba en la mano y le asesta un fuerte golpe en el rostro. El impacto fue tan fuerte que el hombre terminó desplomado en el piso, completamente inconsciente.

La escena no terminó allí. Uno de los acompañantes del hombre agredido reaccionó de inmediato y se fue encima del policía, pero también terminó cayendo al suelo en el forcejeo.

El tercer hombre intentó separar a su amigo del agente policial para que la situación no pasara a mayores. Luego, ambos intentaron auxiliar al sujeto noqueado, que poco a poco fue recobrando el sentido y logrando ponerse de pie con ayuda.

Pelea termina en diálogo

Minutos más tarde, las cámaras de seguridad muestran a los tres hombres y a los policías conversando en plena calle, como si intentaran calmar los ánimos. Tras ese intercambio de palabras, tanto los agentes como los intervenidos se retiraron del lugar sin que el altercado siguiera escalando.

Hasta el momento, no se ha informado cuáles fueron las razones exactas que desencadenaron el hecho ni si habrá sanciones contra los agentes implicados, aunque se presume que el ciudadano habría lanzado insultos contra el efectivo.

Así se registró la intervención en Huanchaco, Trujillo, La Libertad, que dejó a un ciudadano noqueado por un golpe de un agente de la Policía Nacional. Las imágenes muestran la escalada de tensión y cómo los amigos del afectado intentaron ayudarlo. Finalmente, la situación se calmó y todos se retiraron tras un breve intercambio de palabras.