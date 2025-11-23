RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Por estado de emergencia

Golpe a la minería informal: Nuevo operativo del Comando Unificado Pataz incauta bienes y materiales por más de S/ 500 000

El Comando Unificado Pataz desarrolló un operativo en el anexo Pueblo Nuevo, logrando incautar y destruir una maquinaria sin registro del REINFO, así como equipos eléctricos, balanzas, generadores, etc.

Operativo contra la minería ilegal en Pataz.
Operativo contra la minería ilegal en Pataz. Ministerio de Defensa

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 23/11/2025

Síguenos en Google News Google News

En un nuevo operativo contra la minería informal, el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutó la operación "Martillo N.º 1" en la región La Libertad.  

El accionar en conjunto se llevó a cabo en el marco de la ampliación del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno, a través del Decreto Supremo N.º 122-2025-PCM, el cual tiene vigencia desde el 6 de octubre al 6 de diciembre del presente año.

Incautan y destruyen bienes dedicados a la minería ilegal

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Defensa, la intervención se desarrolló en el anexo Pueblo Nuevo, provincia de Pataz, donde el personal policial - militar logró la interdicción y destrucción de la maquinaria (sin registro de REINFO) y los equipos utilizados para minería ilegal, alcanzando una valorización total de S/ 540,150 .

Durante la operación, las fuerzas del orden destruyeron una chancadora (S/ 120 000), tres fajas transportadoras (S/ 30 000), 720 sacos de material polimetálico (S/ 222 000), nueve tanques IBC (S/ 54 000), 10 compresoras de aire (S/ 30 000); así como, equipos eléctricos, balanzas, generadores, cocinas industriales, soldadoras, bombas de agua y herramientas menores.

Vale mencionar que, la intervención contó con la participación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), representantes de Ministerio de Energía y Minas - La Libertad y de la SUCAMEC, a fin de ejecutar el operativo conforme a ley

Gobierno declara estado de emergencia en Trujillo y Virú en La Libertad
Lee también

Gobierno declara estado de emergencia en Trujillo y Virú en La Libertad

Continúan las restricciones en Pataz

De acuerdo con la ampliación del estado de emergencia decretada por el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, continúa la inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m.  

Durante la duración de la medida excepcional, se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. 

Pataz no tiene minería ilegal, sino informal, señala congresista Guido Bellido: "Hay una confusión"
Lee también

Pataz no tiene minería ilegal, sino informal, señala congresista Guido Bellido: "Hay una confusión"

Asimismo, el personal que presta servicios de salud, medicinas, agua, saneamiento, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas, quedan exentos de la medida.

También se permite el desplazamiento con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud; así como, para la adquisición de medicamentos. Del mismo modo, se permite que las farmacias y boticas puedan brindar atención.

Sobre la última intervención en La Libertad, el Comando Unificado Pataz reafirmó su compromiso de combatir la minería ilegal y los delitos conexos, así como de garantizar la seguridad, la paz y la legalidad en beneficio de la población patacina.

Temas relacionados Exitosa Trujillo minería informal operativo Pataz Trujillo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA