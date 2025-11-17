Ayacucho: Fiscalía recupera tres cuerpos en Huanta, presuntamente ejecutados extrajudicialmente en 1984

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un trabajo de la Quinta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho logró encontrar tres cuerpos de presuntas víctimas de la época del terrorismo. Los cadáveres corresponderían a tres habitantes llevados a Huanta, que en 1984 fueron ejecutados extrajudicialmente por militares.

Cuerpos serán analizados por forenses

La investigación estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Jhony Mario Quispe Ccorahua, bajo el liderazgo del fiscal provincial Wilfredo Arango Ramos. En ella, identificó a Jesús o Pedro Laura, Eugenio Gómez, Guillermo Maule y Chiwillo Huaylla como las posibles personas desaparecidas y asesinadas hace 41 años.

Ellos habrían sido detenidos por efectivos militares de la base de Carhuahurán en la localidad de Pucarapampa el 1 de noviembre de 1984. Junto a otros ciudadanos, fueron trasladados hacia el paraje Tororumi, distrito de Uchuraccay, en Huanta, siendo abatidos extralegalmente.

🚨 #FiscalíaActúa | Fiscalía recuperó los restos de tres víctimas desaparecidas en 1984, durante una diligencia realizada en el paraje Tororumi, en Uchuraccay, Huanta. La intervención fue liderada por la Quinta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra... pic.twitter.com/KBSebo1Ej3 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 17, 2025

La diligencia realizada en esta localidad contó con el apoyo del perito arqueológico Fredy Yaranga Loayza, del Equipo Forense Especializado (EFE) de Ayacucho. Los restos serán trasladados al Laboratorio de Investigaciones Forenses de esta misma oficina, para ser identificados y entregados a sus familiares.

"A través de estas acciones, el Ministerio Público reafirma su compromiso con el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familiares en las investigaciones con enfoque humanitario", cierra el comunicado de prensa del Ministerio Público.

Ayacucho, escenario de muerte durante el terrorismo

Esta provincia en la sierra sur del Perú fue escenario de matanzas y ejecuciones durante la época en la que emergió el terrorismo en la década de los ochenta. Una de ellas fueron las ejecuciones en Accomarca, en 1985, cuando miembros de las Fuerzas Armadas liquidaron a 61 personas, a quienes se les vinculaba a Sendero Luminoso.

Cuerpos encontrados en setiembre del 2024 en Ayacucho.

A lo largo de estos años, se han ido realizado diversos trabajos para recuperar cadáveres que en su momento, no fueron devueltos a sus familiares. El año pasado en la en la comunidad de Santa Rosa de Huatatas, se consiguió dar con occisos presuntamente ejecutados en 1984. El descubrimiento se hizo en una misma fosa, con restos de ropa quemada.

En el distrito de Uchuraccay, en Huanta, departamento de Ayacucho, la Fiscalía de esta región encontró tres cuerpos que corresponderían a tres personas ejecutadas extrajudicialmente. Militares de la base de Carhuahurán serían los autores de estas muertes que datan de 1984.