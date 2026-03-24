Indignación por caso de maltrato animal en Tacna: Yegua en estado crítico tras presunto abandono en Calana

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Indignación ciudadana

El presunto caso de maltrato animal en Calana hacia una yegua ha generado profunda indignación entre vecinos del distrito de Calana, donde una yegua adulta fue hallada en condiciones críticas de desnutrición y deshidratación en un terreno agrícola cercano al estadio municipal. Según testimonios, el animal permaneció al menos tres días postrado bajo el intenso sol, sin acceso adecuado a alimento ni agua.

Vecinos de la zona relataron que la yegua fue encontrada tendida desde la mañana posterior al riego del terreno, sin que su propietario solicitara atención veterinaria. Ante la gravedad de la situación, ciudadanos y colectivos animalistas intervinieron de inmediato para auxiliar al animal y alertar a las autoridades.

Intervención policial y apoyo vecinal

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para iniciar con la constatación, mientras continúan las investigaciones. Paralelamente, vecinos improvisaron un refugio con palos, cartones y carrizos para proteger a la yegua de la radiación solar.

Durante la cobertura, se constató que el animal presenta extrema delgadez y dificultad para ponerse en pie, aunque aún acepta alimento y agua, lo que abre una posibilidad de recuperación. Colectivos han solicitado la intervención de unidades especializadas con veterinarios capacitados en equinos.

Denuncias y acciones legales

La Asociación de Protección Animal y otros colectivos han presentado denuncias formales y coordinan con la municipalidad para garantizar la atención inmediata del animal. Asimismo, invocan la aplicación de la Ley N.º 30407 de Protección y Bienestar Animal, que reconoce a los animales como seres sensibles y obliga a las autoridades a intervenir.

Damaris Núñez, representante de la Asociación de Protección Animal Cambiemos su Vida, señaló: "Es otro caso más de maltrato y hasta diríamos crueldad animal. Este animalito estuvo varios días botado, en pésimas condiciones, expuesto al sol en el día y al frío en la noche". Además, cuestionó la falta de acción oportuna del propietario: "El maltratador nunca va a decir que lo hizo, siempre habrá una justificación, pero aquí la falta ya está hecha".

Exigen intervención municipal

La vocera también enfatizó la responsabilidad de las autoridades locales: "El municipio no puede ser indiferente. Hemos presentado un documento solicitando su intervención, porque la ley es clara: los gobiernos locales deben actuar para garantizar la protección de los animales".

El caso de maltrato animal Tacna Calana yegua reabre el debate sobre la responsabilidad de los propietarios y la necesidad de una respuesta rápida de las autoridades frente a situaciones de abandono. Mientras tanto, ciudadanos continúan vigilantes y brindando apoyo, esperando que la yegua logre recuperarse y que este caso no quede impune.