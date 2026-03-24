Suspenden temporalmente paro y bloqueo de vía Los Libertadores por reunión de autoridades con MTC

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Transportistas y pobladores suspenden temporalmente el paro indefinido que venían realizando en la vía Los Libertadores por el mal estado de la carretera, debido a que las autoridades y dirigentes viajarán para reunirse con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Paro suspendido

Según Canal N, se decidió suspender el paro hasta el día viernes 27 de marzo, ello con el fin de que los representantes viajen a Lima y se reúnan con el Gobierno en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que se firme y publique la resolución que ordena medidas en la carretera.

Debido a ello, se ha trasladado maquinaria que se encargará de libertar la carretera bloqueada permitiendo la circulación de vehículos y el traslado de los representantes para la reunión con el Ejecutivo.

#LoÚltimo Huancavelica: suspenden temporalmente el paro y bloque en vía Libertadores hasta el viernes por viaje de autoridades y dirigentes



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/dTxclRhYem — Canal N (@canalN_) March 25, 2026

Situación crítica

El presidente de la Asociación de Transportistas de Carga Pesada de Ayacucho, Edwin Canales, se refirió este martes 24 de marzo en Exitosa sobre el paro indefinido adoptado por el mal estado de la vía Los Libertadores.

En entrevista con Exitosa Perú, el representante del gremio advirtió la grave situación en la que se encuentra la vía nacional, situación que pone en peligro latente no solo a sus compañeros transportistas, también a los turistas y usuarios que transitan en la carretera que interconecta la provincia de Pisco y la región Ayacucho.

El dirigente transportista destacó en nuestro medio que la paralización convocada ha sido un "éxito rotundo" por sus agremiados y población ayacuchana, debido al pésimo estado que presenta la vía.

En ese sentido, recordó que a diario se registran accidentes de tránsito, los cuales traen consigo pérdidas humanas (como el fallecimiento del excandidato presidencial Napoleón Becerra) y económicas que afectan directamente al desarrollo de la región.

"La vía de Los Libertadores se ha vuelto en una carretera de la muerte, ya no es vía asfaltada, es una trocha carrozable, con tremendos cráteres, con tremendos hoyos que está generando pérdidas económicas para la región, no solamente a mi sector, todos los sectores. En esta vía hay accidentes a diario, muertes que no se reportan", mencionó.

Bajo esta consideración, no solo exigió que se realicen las labores de mantenimiento del caso, también cuestionó que a la fecha no haya algún responsable que se haga cargo de todas las desgracias ocurridas en la transitada Red Vial Nacional.

Como se recuerda el último domingo 22 de marzo, Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia el servicio de transporte terrestre de la Ruta Nacional PE-28 (vía Los Libertadores) en el tramo que comprende la zona de San Clemente, provincia de Pisco, y la región Ayacucho.

Es por el mal estado de la Vía de Los Libertadores que pobladores y transportistas han estado llevando un paro indefinido exigiendo medidas del estado, sin embargo, la medida de fuerza fue suspendida para que las autoridades y dirigentes se reúnan con el MTC.