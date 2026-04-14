Joya turística del Perú se renueva con moderno mirador y nuevo sendero

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Buenas noticias para los amantes de los viajes. Una joya turística del Perú se alista para renovarse con nuevas infraestructuras, incluyendo un moderno mirador y mejoras en su sendero, apuntando a ofrecer una experiencia mucho más completa.

Proyecto clave en Áncash

Dircetur Áncash confirmó que se viene un proyectazo en la famosa Laguna 69, uno de los puntos más visitados de todo el país.

Esta intervención, movida por el Mincetur, incluye levantar nuevas estructuras y arreglar espacios clave para la gente que visita este rincón en el Parque Nacional Huascarán.

Desde Lima, además, se confirmó que el proyecto ya fue adjudicado y tendrá un plazo de ejecución de 180 días, lo que marca el inicio de una transformación importante para este atractivo natural.

Cambios de la Laguna 69

El plan no es cualquier cosa. Se ha planteado la construcción de una zona de estacionamiento completamente habilitada, con vías de acceso, señalética y espacios adecuados para recibir a los visitantes.

También se implementará una zona de campamento delimitada, ideal para quienes buscan una experiencia más cercana con la naturaleza.

Pero uno de los puntos que más ha llamado la atención es la instalación de un moderno mirador turístico, que permitirá apreciar el paisaje de manera segura y con una vista privilegiada.

A esto se suma la reparación del sendero turístico, incluyendo zonas de descanso y servicios higiénicos, lo que busca hacer mucho más cómoda la caminata hacia la laguna. Además, se incorporará mobiliario que complemente toda la experiencia.

Laguna 69 conquista turistas

A más de 4,600 metros en la Cordillera Blanca, la Laguna 69 es un imán total para gente de aquí y de afuera. Sus aguas turquesas y los nevados alrededor la hacen una de las postales más lindas del Perú.

El recorrido, que inicia generalmente desde Cebollapampa, es conocido por ser exigente pero altamente gratificante. De hecho, miles de viajeros llegan cada año para realizar este trekking de un día, especialmente entre los meses de mayo y octubre.

Las cifras lo confirman: solo en 2025, más de 65 mil visitantes recorrieron esta joya natural, consolidándola como uno de los destinos más importantes de la región.

Así, la joya turística del Perú en Áncash inicia una nueva etapa con la construcción de un moderno mirador y la mejora del sendero, una intervención que busca elevar la experiencia de los visitantes y potenciar el atractivo de la Laguna 69 dentro del circuito turístico nacional.