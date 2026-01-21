Alerta por lluvias impulsa prevención ante aviso naranja del SENAMHI en zonas altoandinas de Tacna

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La alerta emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) ante lluvias previstas para los días 21, 22 y 23 de enero ha activado acciones de prevención en la región Tacna, especialmente en las zonas altoandinas, donde se espera la ocurrencia de precipitaciones que podrían generar riesgos asociados.

De acuerdo con el aviso meteorológico n.° 18, que amplía el aviso n.° 16, el SENAMHI prevé lluvias de baja a mediana intensidad en la región Tacna. No obstante, los días 22 y 23 de enero la zona andina ingresará a nivel de alerta naranja, principalmente en toda la provincia de Tarata y Candarave, así como en la zona alta de las provincias de Jorge Basadre y Tacna.

Este escenario incrementa la probabilidad de saturación de suelos, activación de quebradas y afectación de vías de comunicación, por lo que las autoridades y la población deben mantenerse atentas a los reportes oficiales y adoptar medidas oportunas de prevención.

Monitoreo permanente de las condiciones climáticas

La ingeniera Edualda Medina, directora zonal del SENAMHI en Tacna, explicó que la institución realiza un monitoreo continuo de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, con información que se actualiza diariamente a partir de los reportes de campo.

"Todos los días comunicamos y enviamos el reporte a los medios; se actualiza alrededor de las nueve y media a diez de la mañana, con información sobre precipitaciones y temperaturas máximas y mínimas", indicó la Ing. Edualda Medina, Directora Zonal del SENAMHI - Tacna.

Si bien precisó que, según los registros recientes, las precipitaciones aún se mantienen dentro de los valores normales, aclaró que los avisos se emiten cuando existe la probabilidad de que estos niveles se incrementen.

Alertas y activación de quebradas

Medina detalló que los avisos meteorológicos del SENAMHI se complementan con reportes hidrológicos relacionados con la activación de quebradas, los cuales se actualizan cada 12 o 24 horas.

"El nivel amarillo indica condiciones normales; el nivel naranja representa peligro y el nivel rojo es altamente peligroso, donde la prioridad es proteger la vida y la salud de la población", advirtió Medina.

Asimismo, señaló que la acumulación de lluvias por varios días consecutivos, sumada a la humedad del suelo, puede provocar movimientos de masa e inundaciones repentinas, especialmente en zonas vulnerables de la región.

En este contexto, la alerta por lluvias debe traducirse en acciones concretas de prevención, tanto por parte de las autoridades como de la población, especialmente en las provincias altoandinas donde el nivel naranja exige máxima vigilancia y responsabilidad.