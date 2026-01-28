Minero queda atrapado tras derrumbe en Nazca: Familiares piden ayuda para rescatarlo

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tragedia en Ica. Un trabajador minero identificado como Héctor García Guerra, de 44 años, permanece atrapado desde hace 24 horas en la mina Socos Nazca, tras un derrumbe al interior de un socavón.

De acuerdo con la versión de su progenitora, el minero artesanal salió de su casa junto a sus dos nietos para "buscarse la vida". No obstante, pese a las intenciones de querer llevar un pan a la mesa de su hogar en una actividad desconocida para ellos, lamentablemente no pudo escapar a tiempo, quedando bajo tierra desde tempranas horas del martes 27 de enero.

Hacen llamado para su rescate

La madre de familia confirmó a Exitosa, que los hijos de Héctor García Guerra lograron escapar a tiempo ni bien se produjo el derrumbe. Pese a la grave emergencia, la señora indicó que su hijo permanece con vida, por lo cual, pide ayuda inmediata de las autoridades locales, regionales y hasta nivel del Ejecutivo para que inicien las labores de rescate lo más pronto posible.

"Quisiera que me ayuden a rescatar, vengo a buscar ayuda acá, mi hijo no está comiendo nada desde ayer", indicó visiblemente la mujer, desde los exteriores de la Municipalidad Provincial de Nazca.

Cabe señalar que, un caso similar ocurrió antes de la pandemia de la Covid-19 en la mina Sol de Oro. Bajo este antecedente, crecen las esperanzas de que el padre de familia pueda ser rescatado sano y salvo, y así estar nuevamente con sus seres queridos.

Disposiciones del REINFO

A través de la promulgación de la Ley N.º 32537, publicada el 26 de diciembre último en el Diario Oficial El Peruano, se oficializó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre del 2026, o hasta que se apruebe y reglamente la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

En tal sentido, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en coordinación con los Gobiernos regionales y demás instituciones competentes, implementará y adoptará las "acciones normativas, administrativas y operativas orientadas a la simplificación de los procedimientos, el acompañamiento técnico a los operadores mineros y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Además, dispone la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, tarea que coordinarán el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el MINEM y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

La ley también obliga a los titulares inscritos a sincerar su ubicación georreferenciada en un plazo máximo de 120 días calendario, desde su entrada en vigor, con el objetivo de verificar la ubicación exacta del yacimiento, del área de operación y de las actividades desarrolladas.

Asimismo, ordena la transferencia del acervo documentario desde los Gobiernos regionales hacia el MINEM vinculado al proceso de formalización minera integral, incluyendo expedientes físicos y digitales, bases de datos, informes técnicos, resoluciones, comunicaciones y cualquier otro documento relacionado, todo en un plazo máximo de 60 días calendario.

En el mismo plazo, la Sunafil se encargará de establecer las disposiciones reglamentarias para verificar que los titulares inscritos en el REINFO cumplan con la incorporación de sus trabajadores en planilla, conforme a la normativa laboral vigente.

Cabe señalar, que también ha sido modificado el artículo 11 del Decreto Legislativo 1107, Decreto Legislativo que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la minería ilegal así como del producto minero obtenido en dicha actividad.

Pese a la crítica de los profesionales de la materia, desde el Congreso y el Gobierno optaron por extender esta herramienta por todo un año más, pese a las graves condiciones en que operan cientos de mineros artesanales e ilegales al interior del país.