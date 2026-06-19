Padres a disposición de la población: Bomberos y personal del SAMU cuentan cómo sirven a la población incluso en su día

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A días de la celebración por el Día del Padre, las personas encargadas de brindar labores en favor de la sociedad como los bomberos y el personal del SAMU, la línea especializada en emergencias, cuentan cómo manejan su tiempo entre tener una profesión en favor de los démas y sus labores como padres de familia en un hogar.

Labor que no descansa

En un diálogo con Exitosa, Jaime Palacios, director de operaciones del Cuerpo General de Bomberos, y Aldo Cedamanos, piloto del SAMU, compartieron historias de esfuerzo, vocación y entrega en el marco del Día del Padre. Mencionando aspectos que cambiaron en sus rutinas cuando nacieron sus hijos.

"Podemos tener limitaciones presupuestales, de maquinaria, pero la preparación que reciben los bomberos para poder atender una emergencia no es de un mes dos meses, es de una año y medio, entonces si estamos preparados. Si cumplimos las normas, los procedimientos no nos va a pasar nada, el tema va que a veces nos gana la vehemencia por querer hacer las cosas y cometemos algunos errores que no se deberían cometer, poco a poco lo estamos corrigiendo", mencionó el director Palacios.

Mediante esta conversación, los profesionales comentaron el rol fundamental que implica tener familia y exponerse largas jornadas a su trabajo en favor del prójimo. En ese sentido, admitieron que sus hijos desean seguir sus pasos y continuar el legado de cuidado hacía los demás al reconocer el rol de sus padres en la sociedad, atendiendo emergencias en la capital.

Padres que atienden la línea de salud 113

Siguiendo esa línea, hay otro sector de profesionales que no se exponen su vida a las emergencias, pero que están conectados diariamente desde una llamada telefónica para atender a la ciudadanía desde sus hogares. Ellos son quienes escuchan con paciencia a una madre preocupada por la salud de su hijo, orientan a una familia ante una necesidad médica o brindan apoyo emocional a una persona que atraviesa momentos difíciles.

"Ser padre y profesional de la salud implica una doble responsabilidad. Cuidamos de nuestras familias, pero también de miles de familias peruanas que confían en nosotros para resolver sus dudas y recibir un consejo oportuno", señaló Raúl Nalvarte Tambini, director ejecutivo de Infosalud 113.

Finalmente, con esta información se puede reconocer los padres de familia que se encuentran a disposición de la población, como es el caso de los bomberos y el personal de salud.