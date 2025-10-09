Atentado contra Agua Marina: Sechura lamenta ataque contra grupo de los hermanos Quiroga Querevalú

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El atentado contra la agrupación Agua Marina, la noche de ayer en Chorrillos, viene causando conmoción en su ciudad natal, Sechura (Piura), donde autoridades y pobladores exigen la rápida captura de los delincuentes que por poco arrebatan la vida de los hermanos Quiroga Querevalú.

Es importante señalar que, el vocero de Hospital Guillermo Almenara, Dr. Ricardo Villarán, señaló que "ninguno de los integrantes de la banda requieren intervención quirúrgica"; además, mencionó que "están fuera de peligro".

"Nos duele, nos causa consternación"

En entrevista con Exitosa Piura, Jaqueline Chunga Ramírez, subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Sechura, lamentó el ataque armado en contra de la también conocida "Joya musical de Sechura", en el distrito ubicado al sur de Lima.

"Yo creo que es algo que nos viene golpeando fuertemente, no solamente en este caso a los integrantes de la agrupación Agua Marina, somos conocedoras que la inseguridad es día a día (...) lamentablemente estos actos causan la muerte", mencionó.

Sobre las amenazas que estaba recibiendo últimamente Luis Quiroga Querevalú, incluso con un robo a su vivienda, la autoridad piurana mencionó que han realizado las coordinaciones pertinentes con la Policía Nacional del Perú (PNP) para intensificar el patrullaje integrado las 24 horas en los exteriores de la casa de uno de los líderes de la agrupación de cumbia.

En referencia al caso en mención, el comisario de Sechura, My. PNP Milton Barrón, indicó a nuestro medio que han activado sus "protocolos institucionales" para resguardar las viviendas de los familiares de los hermanos Quiroga Querevalú por las amenazas extorsivas que están recibiendo los artistas desde marzo último.

Pobladores lamenten el ataque contra su emblema musical

Nuestro equipo recorrió los principales puntos de la ciudad para recoger las opiniones de los ciudadanos sobre el atentado contra Agua Marina, considerada un "patrimonio" de la provincia de la región Piura.

"Toda la Provincia de Sechura se encuentra consternada por este atentado criminal allá en Lima, en Chorrillos (...) esperamos que en las próximas horas, el gobierno de Dina Boluarte de un paso al costado, que renuncie con todos sus ministros", indicó un vecino.

Por su parte, otra ciudadana expresó que en Sechura "nunca una agrupación había sido atacada de la forma como atentaron contra Agua Marina". "Son una familia muy querida, ha sido una noticia impactante", señaló.

El ataque criminal viene teniendo reacción en el Congreso. Desde Renovación Popular y la Bancada Socialista han anunciado la recolección de firmas para presentar una moción de vacancia contra Dina Boluarte.