Tragedia en Ica: Mujer que iba en una motocicleta perdió la vida tras ser impactada por un bus

27/01/2026

Un hecho trágico ocurrió en el departamento de Ica el último lunes 26 de enero, luego de que una mujer perdió la vida tras ser impactada por un bus. La joven viajaba como pasajera en la motocicleta conducida por su pareja, cuando se produjo el fatal accidente.

Muerte fue instantánea

El lamentable hecho ocurrió cerca de las 4.00 de la madrugada en el distrito de Pueblo Nuevo, cuando en la unidad menor viajaban José Luis Rojas Trinidad al manillar y Raquel Candelario Guillén como acompañante. Al ser impactada, la fémina de 28 años perdió la vida en el acto, mientras que la otra persona no corrió con el mismo fin.

Información preliminar señala que la fallecida era oriunda de Huánuco y que había llegado a Ica para trabajar en un fundo agrícola durante la temporada. La motocicleta con placa de rodaje rodaje 7080-TW fue impactada por el vehículo de transporte de placa B3K-958, propiedad de José Pisconte Bravo en la intersección de las calles Comercio y Grau.

Escena del accidente ocurrido en el distrito de Pueblo Nuevo.

El accidente ocurrió en una calle estrecha y concurrida de la jurisdicción iqueña. Debido al impacto, que aún es materia de investigación para las autoridades las dos personas a bordo salieron desprendidas, siendo Candelario Guillén la que llevó la peor parte, al golpearse contra el pavimento y muriendo al instante.

Hasta la escena llegaron efectivos de la Policía Nacional y miembros del Serenazgo del distrito, quienes la acordonaron para iniciar con las diligencias y ordenar el tránsito. Posteriormente llegó en representación del Ministerio Público el fiscal de turno Marco Osorio Ayala, quien dispuso el levantamiento del cuerpo a la morgue central de Ica para la necropsia de ley.

Vecinos exigen mejor señalización

Este trágico suceso ha causado mortificación en la población local, sobre todo después de conocerse que una menor de nueve años quedó en la orfandad tras el deceso de la joven mujer. Por tal motivo, han pedido mejoras en ese cruce, debido a que no es el primer accidente que se ha reportado.

Habitantes han solicitado que se coloquen rompe muelles u otros mecanismos que controlen la velocidad de los vehículos, debido a que en esa zona es habitual que jueguen niños al haber una loza deportiva cerca.

