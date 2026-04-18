Tragedia en Tacna: Menor de 8 años de edad murió tras ser arrollado por maquinaria pesada

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Fatídico accidente en Tacna. Un niño de 8 años de edad murió tras ser arrollado por maquinaria pesada en el sector de Promuvi Señor de los Milagros. Tras conocerse el lamentable hecho el Gobierno Regional de Tacna y la Municipalidad Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa se pronunciaron.

Niño de 8 años pierde la vida en trágico accidente en Tacna

La tarde de este sábado, 18 de abril, ocurrió un trágico accidente en la región Tacna, específicamente en la Asociación Señor de los Milagros Primera Etapa. Allí una motoniveladora que realizaba trabajos de nivelación atropelló a un menor de tan solo 8 años de edad.

Hasta el lugar de los hecho acudió personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) donde solo pudo certificar el deceso del menor. El conductor de la maquinaria pesada, quien fue identificado como Gregorio Saira Callomamani fue puesto a disposición de las autoridades.

Además, también llegó la madre del infante Lucía Calcín Quispe, quien identificó a la pequeña víctima con las iniciales AJCC de 8 años. De igual forma, también se apersonaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, el fiscal de turno y el médico legista para realizar el levantamiento del cuerpo.

Posteriormente, se dio inicio a las investigaciones de acuerdo a lo establecido a ley con el principal objetivo de determinar cuáles son las causas exactas de este fatal accidente.

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