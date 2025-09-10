Tacna cuenta con sistema de alerta sísmica 100% operativo

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tacna ya cuenta con el sistema de alerta sísmica 100% operativo, según confirmó el jefe de la Oficina Regional de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Tito Chocano Rabanal, quien explicó que este proyecto forma parte de un trabajo a nivel nacional, impulsado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

"Este proyecto inicia ya años atrás, en toda la costa del Perú. Por un lado está el IGP con el SASPe, y por otro el SISMATE que maneja INDECI. Ambos están enlazados", indicó Chocano.

El IGP ha instalado cinco estaciones en Tacna, las cuales cuentan con sensores sísmicos, mientras que INDECI colocó los módulos de transmisión de datos, con respaldo satelital. Esta tecnología garantiza que la información llegue en tiempo real a Lima, permitiendo que las alertas se emitan en segundos a los celulares y bocinas instaladas.

"Las cinco bocinas están ubicadas en los distritos de Ciudad Nueva, Alto de la Alianza, Pocollay, Gregorio Albarracín y Tacna", detalló el jefe del COER. Estas sirenas ya han sido probadas con éxito.

Una ejecución escalonada

El proyecto fue implementado en fases: IGP trabajó en 2023 y INDECI desde 2021. "Los últimos en ser instalados fueron Moquegua y Tacna. Ahora estamos al 100% de avance en nuestra región", afirmó Chocano. La central regional está completamente automatizada y transmite datos de forma instantánea a Lima, incluso sin internet tradicional, gracias al sistema satelital.

"Desde aquí se reparte la señal a todas las antenas en los distritos. Todo está enlazado en tiempo real con Lima", explicó Tito Chocano Rabanal.

Según se informó, esta semana se iniciarán las pruebas de alerta vía celulares, con mensajes que indicarán: "Ejercicio, ejercicio", para no generar pánico en la población.

Pruebas en campo y alcance

Las pruebas en campo ya se realizaron en las cinco zonas con megáfonos. Ahora solo resta la prueba a nivel de telefonía móvil. "El sistema detecta sismos mayores a 6 grados, y lanza la alerta inmediatamente", precisó Chocano.

Además, agregó que "el sistema en Tacna está 100% operativo", y que ahora viene la etapa de sensibilización ciudadana, la cual también será liderada por INDECI.

Bajas temperaturas y apoyo humanitario

Respecto a las condiciones climáticas, el ingeniero también se refirió al reciente descenso de temperatura entre el 7 y 9 de septiembre. "No ha habido afectación a la vida y salud, lo cual es lo más importante", declaró.

"El gobierno regional está atendiendo de manera inmediata. Hoy entregamos cerca de tres mil frazadas a Tarata", sostuvo Chocano.

El funcionario resaltó que se espera un leve incremento de temperatura diurna en los próximos días, sobre todo en zonas por encima de los 800 metros sobre el nivel del mar.