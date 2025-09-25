Trujillo: Poder Judicial sentenció a cadena perpetua a madre y padrastro que fingieron el secuestro de su hija

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El querer aprovecharse de su hija le salió caro a una mujer en Trujillo. Rodoil Paola Oballe Llocya, junto a su nueva pareja, quisieron engañar al padre biológico de la menor con el secuestro de la adolescente de 14 años, al asegurarle que le pedían 20 mil soles de rescate. El Poder Judicial los sentenció a cadena perpetua.

Culpabilidad de la pareja

La sentencia fue dictada por el Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, en La Libertad. Esta instancia determinó que la progenitora junto a su conviviente, Franklin Rodríguez Castillo, planificaron el rapto de la menor y ejecutaron un pseudo secuestro para beneficiarse económicamente.

El caso comenzó el 7 de abril pasado, luego de que Víctor Jaime Pairazaman Chiyo, de 54 años, el padre de la adolescente, denunció la desaparición de su hija. El hombre indicó de que recibió audios y mensajes a su teléfono celular, en el que le exigían el pago de 20 mil soles.

De acuerdo al Ministerio Público, el progenitor llegó a recibir imágenes de la menor atada de manos y pies, además de tener los ojos vendados. Por todo, esto, Pairazaman Chiyo decidió ir ante la policía. Las investigaciones que realizaron los agentes determinaron la implicancia de Oballe Llocya y Rodríguez Castillo.

La pareja fue sindicada de pertenecer a la organización criminal 'Los Injertos del Valle'. En el caso de la mujer, fue recluida en el Establecimiento Penitenciario Mujeres de Trujillo, mientras que al hombre lo internaron en el penal 'El Milagro', de la misma ciudad.

La detención de la pareja

El pasado 12 de abril, efectivos policiales de La Libertad dieron con la pareja, señalados como autores del falso secuestro. Agentes de la División de Inteligencia intervinieron a la pareja tras la denuncia interpuesta por el padre de la menor de 14 años.

La desaparición de la colegiala se dio en la ciudad liberteña de Pacasmayo. Tras las comunicaciones que recibió el padre biológico, viajó hasta la capital de esta región para negociar y entregar parte del dinero solicitado a alias 'Tía Paola' y 'Pelucas'. La menor fue liberada en el óvalo La Marina y el captor llegó a recibir 7 mil soles, con los que fue detenido.

En síntesis, el falso secuestro que planearon la madre de una menor y su pareja, que era el padrastro, acabó con su detención y su posterior sentencia. El Poder Judicial de Trujillo los sentenció a cadena perpetua por este delito.