23/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Nancy Lange, esposa de Pedro Pablo Kuczynski, denunció que cuando el Ministerio Público embargó su propiedad de Cieneguilla, el entonces fiscal José Domingo Pérez ordenó matar a los animales que tenían en el lugar.

No le importaron los animales

En entrevista en Panamericana, la ex primera dama consideró que el proceso judicial que afronta PPK "es dramático" debido los años que han pasado y a la larga espera de un juicio que hasta la fecha no se da. Fue durante este relató que realizó una denuncia sumamente grave en cuanto a los derechos de los animales y la presunta actuación de un funcionario público.

"Cuando quisieron tomar nuestras propiedades (...) el fiscal Domingo Pérez se fue a Cieneguilla, a nuestra casa en el campo, y él dijo al guardia 'vamos a tomar esta propiedad' y el guardia (...) dijo '¿Qué vamos a hacer con los animales?'. En Cieneguilla teníamos dos caballos, dos burros, cuyes, perros, conejos y tortugas. (...) Y el fiscal Domingo Pérez dijo 'Bueno, tenemos que matarlos'", reveló.

Afortunadamente, según dio a conocer Nancy Lange, los vecinos de la zona se dividieron a los animales para evitar que sean sacrificados: "Gracias a esas familias que salvaron la vida de esos animales. Estamos hablando sobre una actitud tan mala", dijo al final del relato en referencia al fiscal no ratificado.

Pérez habría pedido a PPK volverse colaborador

Según informó PPK, en una reunión con el entonces fiscal José Domingo Pérez, en presencia de su abogado, Pérez le pidió dar información de Alejandro Toledo y volverse colaborador eficaz para ello, con el fin de ser liberado antes.

"Yo le dije, si tengo información se la puedo dar, pero no tengo ninguna información, ósea no tengo nada que decir, no voy a inventar cosas para yo salir airoso de esta tragedia", afirmó que le dijo al funcionario.

Actualmente el expresidente enfrenta una pedido de la Fiscalía para incautar sus bienes, una medida que es buscada sin juicio ni sentencia en su contra. Al respecto Nancy Lange, su esposa, indicó que espera un juicio justo para su esposo, pues espera volver a su lado pronto.

Es en medio del relato de PPK y su esposa sobre las dificultades que han afrontado desde que inició su proceso judicial en Perú y la espera de su juicio que Nancy Lange denunció que José Domingo Pérez ordenó matar a sus animales.