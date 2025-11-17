María Cordero: PJ ordena embargo de inmueble vinculado a congresista suspendida por S/200 mil

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial a través de una resolución dio a conocer que se ha declarado fundada la solicitud presentada por la Procuraduría General del Estado como parte del proceso penal contra María Cordero Jon Tay por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad concusión en agravio del Estado.

Por dicha razón, se ha determinado como medida cautelar un embargo en forma de inscripción respecto de un inmueble perteneciente a la parlamentaria suspendida.

Embargan inmueble de congresista suspendida

Este lunes 17 de noviembre, el Poder Judicial realizó dicha acción como parte de la investigación que la Fiscalía lleva en contra de la parlamentaria por presuntamente haber obligado a un trabajador de su despacho congresal a entregarle el 50 % de su sueldo entre los meses de marzo y agosto del 2022.

Quien adoptó esta medida cautelar fue el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley tras declarar fundada la solicitud de la Procuraduría General del Estado, que data del pasado 16 de septiembre, para que se lleva a cabo este ordenamiento sobre este bien.

Cabe detallar que, este inmueble se encuentra ubicado en la provincia de Barranca, en el jirón Alfonso Ugarte Bernal N°357 interior 01. Además, el magistrado Checkley ordenó el embargo en forma de inscripción de la cual la congresista es copropietaria por un monto de S/200 mil.

Asimismo, se dispone que se remita el oficio al Jefe de Registro de Predios de la Oficina Registral de Barranca, a su vez disponer que "una vez ejecutada la medida real, se notifique a los demás sujetos procesales, para el conocimiento de esta".

¿Por qué delito es investigada María Cordero?

La parlamentaria María Cordero Jon Tay es investigada es investigada por